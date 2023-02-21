Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Путин: Никто из простых граждан не пожалел того, кто лишился яхт и дворцов

21 февраля 2023, 10:35
Фото: 1MI
Как отметил во время своего обращения президент Владимир Путин, его адресованное элитам пророчество о «глотании пыли» сбылось: те, кто рассматривал Россию как источник собственного обогащения, оказались ограбленными.

Путин заявил, что долгое время Россия не могла справиться с негативной тенденцией по утечке денег на запад — «мы же жили в парадигме свободного рынка». Тем не менее, образ запада как «тихой гавани и прибежища капиталов» оказался «призраком»: те, кто рассматривали Россию лишь как источник заработка, а жить планировали за рубежом, потеряли многое.

Там их просто ограбили. Как-то в шутку я обратился к представителям российского бизнеса. Я сказал: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Ровно так всё и вышло.
Владимир Путин

Президент также отметил, что никто из простых граждан не пожалел тех, кто после начала спецоперации потерял вместе со своими капиталами в зарубежных банках дворцы и яхты.

А в разговоре на кухнях люди наверняка припомнили им и приватизацию девяностых годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок.
Владимир Путин

Президент также предложил новый вектор развития: оставаться в стране и способствовать её развитию и процветанию.

Отметим, что в своём обращении «сбежавшие» представители российской элиты — не единственные, кто получил нелестную оценку от президента. «Досталось» также и западному блоку стран.

Владимир Путин: Запад выпустил джинна из бутылки и погрузил целые регионы в хаос
Узнать подробнее
Читайте также:
Владимир Путин предложил расширить страховую гарантию для пенсионных накопленийШколы и больницы: Путин сообщил о расширении программы газификации в РФВладимир Путин предложил создать фонд для помощи семьям погибших участников СВО
#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Москва#Владимир Путин#Президент#Элиты#Олигархи#Капитал#Рынок
Подпишитесь
В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области
Сегодня, 10:21
В МИД Германии предостерегли граждан от поездок в Белгород в ближайшие дни
Сегодня, 07:20
Участникам СВО будут давать отпуск на две недели каждые полгода
Сегодня, 09:49
Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
Вчера, 08:53
Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе
Сегодня, 08:36
Белгородский губернатор Гладков выступил перед посланием президента Путина
Сегодня, 09:07