Путин: Никто из простых граждан не пожалел того, кто лишился яхт и дворцов

Путин заявил, что долгое время Россия не могла справиться с негативной тенденцией по утечке денег на запад — «мы же жили в парадигме свободного рынка». Тем не менее, образ запада как «тихой гавани и прибежища капиталов» оказался «призраком»: те, кто рассматривали Россию лишь как источник заработка, а жить планировали за рубежом, потеряли многое.