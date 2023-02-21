Путин: Никто из простых граждан не пожалел того, кто лишился яхт и дворцов

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Путин заявил, что долгое время Россия не могла справиться с негативной тенденцией по утечке денег на запад — «мы же жили в парадигме свободного рынка». Тем не менее, образ запада как «тихой гавани и прибежища капиталов» оказался «призраком»: те, кто рассматривали Россию лишь как источник заработка, а жить планировали за рубежом, потеряли многое.
Там их просто ограбили. Как-то в шутку я обратился к представителям российского бизнеса. Я сказал: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Ровно так всё и вышло.
Владимир Путин
Президент также отметил, что никто из простых граждан не пожалел тех, кто после начала спецоперации потерял вместе со своими капиталами в зарубежных банках дворцы и яхты.
А в разговоре на кухнях люди наверняка припомнили им и приватизацию девяностых годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок.
Владимир Путин
Президент также предложил новый вектор развития: оставаться в стране и способствовать её развитию и процветанию.
Отметим, что в своём обращении «сбежавшие» представители российской элиты — не единственные, кто получил нелестную оценку от президента. «Досталось» также и западному блоку стран.