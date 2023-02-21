Промышленный туризм Металлоинвеста получил высокую оценку экспертов

«Лебединский карьер дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса. Такие масштабы удивляют и производят впечатление. А на Оскольском комбинате разработан маршрут, где во всех нюансах представлен уже процесс выплавки из стали, — считает разработчик методологии развития промышленного туризма АСИ Наталья Кисельникова. — Каждый из предложенных маршрутов уникален. Есть перспективы и есть по-настоящему креативные идеи, которые можно и нужно развивать. Уверена, ОЭМК и ЛГОК станут флагманами промтуризма».