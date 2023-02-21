Промышленный туризм Металлоинвеста получил высокую оценку экспертов

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Экскурсионные туры на ОЭМК стартовали в начале февраля. Лебединский горно-обогатительный комбинат готовится принять первых гостей этим летом. Прорабатывается вопрос о создании маршрута выходного дня, который объединит в себе посещение двух комбинатов.
Команда экспертов отметила, что предприятия готовы к массовому потоку гостей, высоко оценила потенциал развития промышленного туризма и вклад проекта в развитие экономики Белгородской области.
«Лебединский карьер дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса. Такие масштабы удивляют и производят впечатление. А на Оскольском комбинате разработан маршрут, где во всех нюансах представлен уже процесс выплавки из стали, — считает разработчик методологии развития промышленного туризма АСИ Наталья Кисельникова. — Каждый из предложенных маршрутов уникален. Есть перспективы и есть по-настоящему креативные идеи, которые можно и нужно развивать. Уверена, ОЭМК и ЛГОК станут флагманами промтуризма».
«Этот проект важен для возвращения престижа рабочим профессиям и привлечения молодых специалистов на предприятия региона, — отметил глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков. — Уверен, что промышленный туризм будет работать на общую привлекательность региона как для инвесторов, так и для развития малого и среднего бизнеса для города и Белгородской области».
В конце 2021 года первых посетителей принял другой комбинат Металлоинвеста — Михайловском ГОК им. А. В. Варичева. Уникальной возможностью осмотреть карьер и производственные площадки промышленной жемчужины Курской области уже воспользовалось около 3000 человек, среди которых значительную часть составили организованные группы школьников и студентов профильных вузов.