Прокуроры предостерегли управление образования в Белгороде из-за сбора денег в школе

После жалобы в прокуратуре выяснили, что сбор денежных средств организовали родители — с руководством школы это не согласовывали. И, по итогу, деньги никто не собирал. Ведь по условиям контракта, поставлять и устанавливать школьную мебель по завершении капремонта должен подрядчик. Ему за это уже заплатили.