Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Прокуроры предостерегли управление образования в Белгороде из-за сбора денег в школе

21 февраля 2023, 18:15
Фото: 1MI
В одном из учебных заведений с белгородцев собирали деньги на грузчиков. Хотя инициаторами, как выяснилось, выступили родители, прокуратура объявила предостережение руководителю управления образования.

В школе №4 с родителей собирали деньги, чтобы оплатить работу грузчиков после капремонта здания — нужно было занести все вещи обратно. С одного класса просили по 4000 рублей. Мэр Белгорода Валентин Демидов пообещал провести проверку по факту происходящего.

После жалобы в прокуратуре выяснили, что сбор денежных средств организовали родители — с руководством школы это не согласовывали. И, по итогу, деньги никто не собирал. Ведь по условиям контракта, поставлять и устанавливать школьную мебель по завершении капремонта должен подрядчик. Ему за это уже заплатили.

Тем не менее, чтобы не допустить нарушения прав несовершеннолетних и их родителей, руководителю городского управления образования объявили предостережение.

«От класса — 4000 рублей». С белгородцев собирают деньги на грузчиков для школы?
Узнать подробнее
Читайте также:
Выпускникам белгородских школ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭВ белгородские школы вернутся сухпайки
#Кристина Семенчук#Капремонт школы#Управление образования#Сбор денег#Общество#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Стоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубов
Сегодня, 14:06
Сухпайки белгородским школьникам продолжат выдавать до конца четверти
Сегодня, 11:50
«Спасают от осколков»: почему белгородцы против вырубки деревьев
Сегодня, 17:01
Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе
Сегодня, 08:36
Белгородским бизнесменам отсрочат оплату налогов
Сегодня, 17:48