Прокуроры предостерегли управление образования в Белгороде из-за сбора денег в школе

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
В школе №4 с родителей собирали деньги, чтобы оплатить работу грузчиков после капремонта здания — нужно было занести все вещи обратно. С одного класса просили по 4000 рублей. Мэр Белгорода Валентин Демидов пообещал провести проверку по факту происходящего.
После жалобы в прокуратуре выяснили, что сбор денежных средств организовали родители — с руководством школы это не согласовывали. И, по итогу, деньги никто не собирал. Ведь по условиям контракта, поставлять и устанавливать школьную мебель по завершении капремонта должен подрядчик. Ему за это уже заплатили.
Тем не менее, чтобы не допустить нарушения прав несовершеннолетних и их родителей, руководителю городского управления образования объявили предостережение.