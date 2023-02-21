Послание Путина Федеральному собранию: когда пройдёт и чего ожидать

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В этом году послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится во вторник, 21 февраля. Начало — в 12:00. Транслировать обращение будут на федеральных телеканалах.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, одной из важных тем станет специальная военная операция. «Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. Конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», – пояснил Песков.
Помимо этого, президент даст оценку международной ситуации. Без внимания не останутся и такие важные темы для россиян, как экономика и социальная сфера.
В Гостиный двор, где будет проходить мероприятие, пригласили участников СВО, представителей кабмина, глав регионов, депутатов и сенаторов. Губернатор Вячеслав Гладков тоже отправился на мероприятие, о чём сообщил в утреннем видеообращении.
После послания Совфед и Госдума проведут внеплановое заседание. Оно пройдёт 22 февраля.