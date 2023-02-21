Послание Путина Федеральному собранию: когда пройдёт и чего ожидать

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, одной из важных тем станет специальная военная операция. «Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. Конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», – пояснил Песков.