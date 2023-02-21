Похолодание надвигается на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Похолодание ожидается в Белгородской области в среду, 22 февраля. Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой снег, днём — без существенных осадков. В тёмное время суток столбик термометра может понизиться до -16 °С. Днём обещают -12… -7 °С.
В Белгороде ночью -13 °С и небольшой снег. Днём облачно с прояснениями и -9 °С. В четверг, 23 февраля, без осадков. В ночное время до -17 °С и днём до -9 °С. Завершится рабочая неделя ночным морозом. В пятницу, 24 февраля, синоптики обещают -17 °С в тёмное время суток и до -2 °С днём.
Потепление начнётся с субботы, 25 февраля. В этот день в Белгороде обещают плюсовую температуру и мокрый снег.