Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Похолодание надвигается на Белгородскую область

21 февраля 2023, 13:46
Фото: 1MI
22 февраля будет облачно с прояснениями, ночью пройдёт небольшой снег. Днём без существенных осадков. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

Похолодание ожидается в Белгородской области в среду, 22 февраля. Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой снег, днём — без существенных осадков. В тёмное время суток столбик термометра может понизиться до -16 °С. Днём обещают -12… -7 °С.

В Белгороде ночью -13 °С и небольшой снег. Днём облачно с прояснениями и -9 °С. В четверг, 23 февраля, без осадков. В ночное время до -17 °С и днём до -9 °С. Завершится рабочая неделя ночным морозом. В пятницу, 24 февраля, синоптики обещают -17 °С в тёмное время суток и до -2 °С днём.

Потепление начнётся с субботы, 25 февраля. В этот день в Белгороде обещают плюсовую температуру и мокрый снег.

В пятницу в Белгородской области температура упадёт до 17 °С мороза
Узнать подробнее
Читайте также:
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Белгородской областиПогода только ухудшается: мэр Белгорода призвал всех оставаться домаМЧС предупредило белгородцев об ухудшении погоды
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Снег#Мороз#Похолодание
Подпишитесь
В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области
Сегодня, 10:21
Стоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубов
Сегодня, 14:06
Сухпайки белгородским школьникам продолжат выдавать до конца четверти
Сегодня, 11:50
В Белгороде обновили список сборных пунктов эвакуации
Сегодня, 13:42
Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе
Сегодня, 08:36
Главврач скорой Жиров рассказал о подвигах белгородских фельдшеров
Сегодня, 13:11