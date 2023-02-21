Похолодание надвигается на Белгородскую область

В Белгороде ночью -13 °С и небольшой снег. Днём облачно с прояснениями и -9 °С. В четверг, 23 февраля, без осадков. В ночное время до -17 °С и днём до -9 °С. Завершится рабочая неделя ночным морозом. В пятницу, 24 февраля, синоптики обещают -17 °С в тёмное время суток и до -2 °С днём.