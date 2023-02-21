Оптическая сеть «Ростелекома» охватила ещё почти 1 млн домохозяйств страны

«Сегодня цифровая инфраструктура „Ростелекома“ охватывает более 40 млн домохозяйств страны, что составляет свыше 70% от их общего количества. Мы продолжаем инвестировать в ее развитие, прокладывая новые волоконно-оптические линии связи в мегаполисах и отдаленных местностях, и зачастую становимся единственным доступным провайдером в населенном пункте. Благодаря этому пользователи получают высокоскоростной интернет и возможность подключить современные и удобные сервисы, которые помогают сделать жизнь более комфортной и безопасной», — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.