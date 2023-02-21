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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:21

Официальный статус безработного в Белгородской области имеют 3,4 тыс. человек

21 февраля 2023, 07:21
Фото: 1MI
Больше половины безработных — это молодёжь. По данным регионального министерства соцзащиты и труда, из общего числа безработных 54,2% — женщины.

В Белгородской области официальный статус безработного имеют 3,4 тыс. человек. По состоянию на февраль 2023 года в центры занятости обратились 2,7 тыс. жителей.

Из них 53,5% — это белгородцы в возрасте от 14 до 34 лет, 40,7% — люди от 34 до 55 лет, ещё 5,8% — предпенсионеры. Женщин среди безработных больше — 54,2%, мужчин — 45,8%.

В белгородских центрах занятости есть 16 тысяч вакансий. Больше всего на рынке труда требуются сотрудники рабочих специальностей. Доля таких вакансий составляет 65,4%. Доля профессий соцобеспечения — 36,5%. Рабочие места в обрабатывающем производстве занимают 11,9% от общего числа вакантных мест, в сельском хозяйстве — 10,9%.

Работодатели активно ищут специалистов со средним и высшим техническим образованием. Требуются медики, водители, продавцы, грузчики, уборщики и швеи.

За текущий год 1269 белгородцев нашли работу.

Ищущим работу белгородцам помогут с переселением в другой регион
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#Ольга Аксёнова#Безработные#Центры занятости#Вакансии#Экономика#Белгородская область
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