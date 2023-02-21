Официальный статус безработного в Белгородской области имеют 3,4 тыс. человек

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Белгородской области официальный статус безработного имеют 3,4 тыс. человек. По состоянию на февраль 2023 года в центры занятости обратились 2,7 тыс. жителей.
Из них 53,5% — это белгородцы в возрасте от 14 до 34 лет, 40,7% — люди от 34 до 55 лет, ещё 5,8% — предпенсионеры. Женщин среди безработных больше — 54,2%, мужчин — 45,8%.
В белгородских центрах занятости есть 16 тысяч вакансий. Больше всего на рынке труда требуются сотрудники рабочих специальностей. Доля таких вакансий составляет 65,4%. Доля профессий соцобеспечения — 36,5%. Рабочие места в обрабатывающем производстве занимают 11,9% от общего числа вакантных мест, в сельском хозяйстве — 10,9%.
Работодатели активно ищут специалистов со средним и высшим техническим образованием. Требуются медики, водители, продавцы, грузчики, уборщики и швеи.
За текущий год 1269 белгородцев нашли работу.