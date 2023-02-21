«Надеемся на улучшение ситуации»: Гладков — о выступлении Владимира Путина

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Губернатор Вячеслав Гладков высказался о сегодняшнем выступлении президента Владимира Путина перед Федеральным собранием. Глава региона подчеркнул его важность, особенно в темах, касающихся безопасности приграничья. Со слов Гладкова, вопрос безопасности для региона — самый главный.
«Мы надеемся на стабилизацию и улучшение ситуации в приграничных районах. И президент сказал о том, что нам нужно отодвигать противника, чтобы обеспечить безопасность всех приграничных регионов», — отметил губернатор.
Также глава региона подчеркнул важность принятых решений в сфере экономики. Речь о поддержке субъектов МСП, возможности получить новые меры поддержки крупным проектам и бессрочной социальной догазифицикации.