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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

«Надеемся на улучшение ситуации»: Гладков — о выступлении Владимира Путина

21 февраля 2023, 14:17
Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК

Гладков прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

21 февраля президент Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. На мероприятии присутствовал губернатор Вячеслав Гладков, который назвал обращение важным, особенно в темах, касающихся безопасности. Об этом сообщает региональное правительство.

Губернатор Вячеслав Гладков высказался о сегодняшнем выступлении президента Владимира Путина перед Федеральным собранием. Глава региона подчеркнул его важность, особенно в темах, касающихся безопасности приграничья. Со слов Гладкова, вопрос безопасности для региона — самый главный.

«Мы надеемся на стабилизацию и улучшение ситуации в приграничных районах. И президент сказал о том, что нам нужно отодвигать противника, чтобы обеспечить безопасность всех приграничных регионов», — отметил губернатор.

Также глава региона подчеркнул важность принятых решений в сфере экономики. Речь о поддержке субъектов МСП, возможности получить новые меры поддержки крупным проектам и бессрочной социальной догазифицикации.

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#Наталья Корявых#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#Обращение#Безопасность#Приграничье#Послание федеральному собранию
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