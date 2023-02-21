На Лебединском ГОКе приступил к работе новый земснаряд

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Он предназначен для разработки отходов производства обогатительной фабрики (хвостов мокрой магнитной сепарации) и их транспортировки в отсеки хвостохранилища.
Производительность оборудования – около 1 млн м3 гидросмеси в год. Максимальная глубина подводной выработки грунта составляет 12 метров.
«Новый земснаряд имеет сборно-разборную конструкцию, что обеспечивает его высокую мобильность и скорость сборки, – прокомментировал Эдуард Гуленков, директор по производству Лебединского ГОКа. – За управление оборудованием и безопасностью выполнения работ отвечает современная электронная система управления. Всего на балансе цеха хвостового хозяйства три подобных плавучих средства».
Земснаряд оснащен видеокамерами, что позволяет машинисту (багермейстеру) оперативно реагировать на нештатные ситуации. Дополнительную безопасность обеспечивают системы пожаротушения и осушения трюмов корпуса.
В настоящий момент земснаряд успешно прошёл пуско-наладочные испытания и приступил к работе в акватории цеха хвостового хозяйства.