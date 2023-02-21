На Лебединском ГОКе приступил к работе новый земснаряд

«Новый земснаряд имеет сборно-разборную конструкцию, что обеспечивает его высокую мобильность и скорость сборки, – прокомментировал Эдуард Гуленков, директор по производству Лебединского ГОКа. – За управление оборудованием и безопасностью выполнения работ отвечает современная электронная система управления. Всего на балансе цеха хвостового хозяйства три подобных плавучих средства».