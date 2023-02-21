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Posted Сегодня, 20:36

Published Сегодня, 20:36

Modified Сегодня, 20:38

Updated Сегодня, 20:38

На дорогу к парку аттракционов в Белгороде потратят 60 млн рублей

21 февраля 2023, 20:36
Фото: «Белгородский Парк аттракционов и развлечений» ВК
За эти деньги подрядчик должен будет отремонтировать асфальт и установить светофор. Подать заявку можно до 2 марта, а до августа работы уже должны закончить.

В Белгороде активно строят новый парк аттракционов на берегу Северского Донца. Местным жителям даже показали, как примерно будет выглядеть общественное пространство по завершении работ. Правда, с названием парка пока не могут определиться.

Теперь администрация Белгорода разместила на сайте госзакупок новый лот. В городе ищут подрядчика, который до 1 августа отремонтирует дорогу к парку аттракционов за 60 млн рублей.

В эту сумму должны вписаться расходы на подготовительные работы, ремонт асфальта и установка светофора. Объявить исполнителя должны до 6 марта. Получается, что на исполнение заказа у него будет меньше пяти месяцев.

Белгородцам показали, как примерно будет выглядеть новый парк аттракционов
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#Кристина Семенчук#Город#Парк аттракционов#Госзакупки#Белгород#Реконструкция дорог
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