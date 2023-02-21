На дорогу к парку аттракционов в Белгороде потратят 60 млн рублей

Posted Сегодня, 20:36
Published Сегодня, 20:36
Modified Сегодня, 20:38
Updated Сегодня, 20:38
В Белгороде активно строят новый парк аттракционов на берегу Северского Донца. Местным жителям даже показали, как примерно будет выглядеть общественное пространство по завершении работ. Правда, с названием парка пока не могут определиться.
Теперь администрация Белгорода разместила на сайте госзакупок новый лот. В городе ищут подрядчика, который до 1 августа отремонтирует дорогу к парку аттракционов за 60 млн рублей.
В эту сумму должны вписаться расходы на подготовительные работы, ремонт асфальта и установка светофора. Объявить исполнителя должны до 6 марта. Получается, что на исполнение заказа у него будет меньше пяти месяцев.