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Главврач скорой Жиров рассказал о подвигах белгородских фельдшеров

21 февраля 2023, 13:11
Фото: 1MI
С начала СВО белгородские медики столкнулись с новыми вызовами. Об их ежедневных подвигах в честь Дня фельдшера рассказал главврач СМП по региону Алексей Жиров.

21 февраля ежегодно в России отмечают День фельдшера. В связи с этим главврач белгородской Станции скорой помощи Алексей Жиров поделился несколькими историями о подвигах подчинённых.

После начала СВО белгородским сотрудникам скорой пришлось столкнуться с рядом трудностей, в том числе спасением людей из-под обстрелов. В Журавлёвку в марте 2022 года попала ракета «Точка-У» — много жителей пострадало. Фельдшер Сергей Косьянов не растерялся и организовал сортировку пострадавших, работу бригад скорой медицинской помощи и военных медиков, подготовил пациентов к медицинской эвакуации. Благодаря действиям медика, помощь оказали максимальному количеству пострадавших с минимальными усилиями.

В тот же месяц фельдшерская бригада дежурила около КПП в Нехотеевке. К ней подъехала машина с украинскими номерами. Прибывшие люди сообщили, что автобус с гражданскими расстрелян из миномёта. Водителя убило. Находился транспорт на повороте в Казачью Лопань.

Руководитель бригады Оксана Мухамедшина, несмотря на опасность, решила отправиться на место происшествия. В автобусе находились семь человек, в том числе двое детей. На попутном российском БТР вывезли ребёнка, который был в тяжёлом состоянии, и его мать. Фельдшер Дмитрий Жигалов на автомобиле СМП вывез ещё троих пострадавших. Все они были гражданами Украины. Дальнейшую помощь людям оказывали в больницах в Белгороде.

Были у медиков и другие случаи — не связанные с СВО, но не менее важные. Фельдшер Стрелецкого поста СМП Евгений Фидоренко спас ребёнка, провалившегося под лёд. Медик Александр Шишов приехал к малышу, который задыхался. Он подавился деталями от конструктора. Врачи спасли юному пациенту жизнь за считанные секунды. 

Фото: страница Алексея Жирова ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Скорая помощь#Общество#Спецоперация#Фельдшер#Медик#Алексей Жиров#День фельдшера
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