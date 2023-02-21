Главврач скорой Жиров рассказал о подвигах белгородских фельдшеров

Руководитель бригады Оксана Мухамедшина, несмотря на опасность, решила отправиться на место происшествия. В автобусе находились семь человек, в том числе двое детей. На попутном российском БТР вывезли ребёнка, который был в тяжёлом состоянии, и его мать. Фельдшер Дмитрий Жигалов на автомобиле СМП вывез ещё троих пострадавших. Все они были гражданами Украины. Дальнейшую помощь людям оказывали в больницах в Белгороде.