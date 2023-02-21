«Движение первых» в БГТУ им. В. Г. Шухова

Студенты технологического вуза станут наставниками и проводниками в мир науки для учащихся образовательных учреждений Белгородского региона. Под руководством шуховцев ребята будут выполнять научно-исследовательские работы, участвовать в семинарах, конкурсах, конференциях регионального и всероссийского масштаба, познакомятся с институтами и направлениями подготовки вуза, будут посещать научные лаборатории, узнают о великих российских учёных и смогут в дальнейшем сделать осознанный выбор в профессии.