«Движение первых» в БГТУ им. В. Г. Шухова

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Студенты технологического вуза станут наставниками и проводниками в мир науки для учащихся образовательных учреждений Белгородского региона. Под руководством шуховцев ребята будут выполнять научно-исследовательские работы, участвовать в семинарах, конкурсах, конференциях регионального и всероссийского масштаба, познакомятся с институтами и направлениями подготовки вуза, будут посещать научные лаборатории, узнают о великих российских учёных и смогут в дальнейшем сделать осознанный выбор в профессии.
Напомним, что стать участниками «Движения первых» могут ребята в возрасте от 6 до 18 лет, а наставниками — студенты бакалавриата и магистратуры.
Чтобы присоединиться к команде, обращайтесь к председателю первичного отделения «Движения первых» в БГТУ имени Шухова Татьяне Закоморной +7 (991) 315-00-11.