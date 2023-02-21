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«Движение первых» в БГТУ им. В. Г. Шухова

21 февраля 2023, 12:50
Фото: БГТУ имени Шухова
В День российской науки в БГТУ имени Шухова открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых», а вчера прошла первая встреча, на которой студенты и учащиеся колледжа познакомились с направлениями работы, целями и задачами объединения.

Студенты технологического вуза станут наставниками и проводниками в мир науки для учащихся образовательных учреждений Белгородского региона. Под руководством шуховцев ребята будут выполнять научно-исследовательские работы, участвовать в семинарах, конкурсах, конференциях регионального и всероссийского масштаба, познакомятся с институтами и направлениями подготовки вуза, будут посещать научные лаборатории, узнают о великих российских учёных и смогут в дальнейшем сделать осознанный выбор в профессии.

Фото: БГТУ имени Шухова


Напомним, что стать участниками «Движения первых» могут ребята в возрасте от 6 до 18 лет, а наставниками — студенты бакалавриата и магистратуры.

Чтобы присоединиться к команде, обращайтесь к председателю первичного отделения «Движения первых» в БГТУ имени Шухова Татьяне Закоморной +7 (991) 315-00-11.

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#Бгту имени шухова#Студенты#Время первых#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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