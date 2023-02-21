Человека из загадочной инсталляции в Белгороде вновь воткнули головой в «соцсети»

Человек, входящий в инсталляцию «Социальные сети», оказался без головы во время уборки снега на входе в парк Ленина после сильного снегопада. Подставку, на которой стояла фигура, случайно задел трактор. Голова вырвалась из оков социальных сетей, а точнее из камня, их символизирующего.