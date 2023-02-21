Человека из загадочной инсталляции в Белгороде вновь воткнули головой в «соцсети»

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Человек, входящий в инсталляцию «Социальные сети», оказался без головы во время уборки снега на входе в парк Ленина после сильного снегопада. Подставку, на которой стояла фигура, случайно задел трактор. Голова вырвалась из оков социальных сетей, а точнее из камня, их символизирующего.
И вот голову фигуре вернули: так сказать, из реального мира обратно в мир соцсетей. Теперь человек вновь воткнут головой в камень.
Но поклонники многострадальной инсталляции переживают, что фигура всё ещё без правой руки. Вандалы оторвали её, а новую так и не сделали.
Ранее досталось композиции «Мы любим Белгород», которая установлена на кольце в Белгородском районе. Водитель на большой скорости влетел в надпись, из-за чего она осталась без букв «о» и «р».