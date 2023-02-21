Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Человека из загадочной инсталляции в Белгороде вновь воткнули головой в «соцсети»

21 февраля 2023, 14:51
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»
Фигуре человека из необычной инсталляции вернули голову. Её опять воткнули в камень, символизирующий социальные сети, пишет Telegram-канал «Белгородские подробности».

Человек, входящий в инсталляцию «Социальные сети», оказался без головы во время уборки снега на входе в парк Ленина после сильного снегопада. Подставку, на которой стояла фигура, случайно задел трактор. Голова вырвалась из оков социальных сетей, а точнее из камня, их символизирующего.

И вот голову фигуре вернули: так сказать, из реального мира обратно в мир соцсетей. Теперь человек вновь воткнут головой в камень.

Но поклонники многострадальной инсталляции переживают, что фигура всё ещё без правой руки. Вандалы оторвали её, а новую так и не сделали.

Ранее досталось композиции «Мы любим Белгород», которая установлена на кольце в Белгородском районе. Водитель на большой скорости влетел в надпись, из-за чего она осталась без букв «о» и «р».

Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»
Озадачившая многих белгородцев инсталляция в центре города осталась без головы
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэрия не заплатила охранникам инсталляций в парке БелгородаВ парк Победы в Белгороде вернули инсталляцию «Знамя Победы над Рейхстагом»В Белгороде нашли родителей плававших на цветочных инсталляциях подростков
#Ольга Аксёнова#Инсталляция#Социальные сети#Парк#Город#Новости Белгорода#Фотофакт#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области
Сегодня, 10:21
Стоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубов
Сегодня, 14:06
Сухпайки белгородским школьникам продолжат выдавать до конца четверти
Сегодня, 11:50
В Белгороде обновили список сборных пунктов эвакуации
Сегодня, 13:42
Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе
Сегодня, 08:36
Главврач скорой Жиров рассказал о подвигах белгородских фельдшеров
Сегодня, 13:11