Бронированные двери и противоосколочные ставни продают в Белгороде

Предлагают купить и бронированные двери. Некоторые из них выглядят действительно внушительно, а некоторые — слегка хлипко. Разная на них и цена: так, за дверь из банковского хранилища просят 50 тыс. рублей, а за 150-килограммовую — всего 10 тыс. рублей.