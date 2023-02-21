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Published Сегодня, 16:10

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Updated Сегодня, 16:12

Бронированные двери и противоосколочные ставни продают в Белгороде

21 февраля 2023, 16:10
Фото: скришнот с сайта "Авито"
В интернете белгородцам предлагают купить бронированные двери, ставни и даже машину. Объявления с товарами появились в начале февраля.

Так, жителям Белгородской области предлагают приобрести бронированные рольставни — противоосколочные защитные средства для окон. По словам продавца, они частично используют сверхпрочные материалы и броню, а цель их — противостоять взлому с применением огнестрельного оружия.

Также продавец предлагает услуги по созданию штор из кевлара — материала, использующегося в шитье бронежилетов. За ставни же просят заплатить 170 тыс. рублей. Само объявление появилось в сети 14 февраля.

Срок доставки товара — от трёх до десяти дней.

Фото: скриншот с сайта "Авито"

Предлагают купить и бронированные двери. Некоторые из них выглядят действительно внушительно, а некоторые — слегка хлипко. Разная на них и цена: так, за дверь из банковского хранилища просят 50 тыс. рублей, а за 150-килограммовую — всего 10 тыс. рублей. 

Появились объявления с дверьми тоже не так давно: либо в конце января, либо в начале февраля. Всего мы насчитали в продаже четыре бронированных двери, за самую дешёвую из них просят 7 тыс. рублей.

Фото: скриншот с сайта "Авито"

Тому, кто опасается езды по дорогам области или собирается в приграничную зону, предлагают приобрести бронированный автомобиль Renault Master с третьим классом защиты. Стоимость машины — 1,2 млн рублей. 

Кузов в идеальном состоянии, следов коррозии нет. Автомобиль не требует никаких вложений, кондиционер, вторая печка — всё в салоне. Оригинальный ПТС, по факту был один владелец.

Продавец утверждает, что авто эксплуатировалось с 2015 года. На продажу он его решил выставить 10 февраля.

Фото: скриншот с сайта "Авито"
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