Белгородцы определили ещё 30 населённых пунктов, где остро нужны услуги связи

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» за этот год планируют обеспечить связью не менее 39 населённых пунктов Белгородской области, в которых живут от 100 до 500 человек. Качественную связь планируют предоставить ещё 30 малым населённым пунктам в рамках инвестиционной программы.