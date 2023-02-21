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Белгородцы определили ещё 30 населённых пунктов, где остро нужны услуги связи

21 февраля 2023, 08:01
Фото: 1MI
В Белгородской области выбрали малые населённые пункты, где улучшат качество мобильного интернета и сотовой связи. Минцифры региона и операторы связи реализуют дополнительную инвестпрограмму, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» за этот год планируют обеспечить связью не менее 39 населённых пунктов Белгородской области, в которых живут от 100 до 500 человек. Качественную связь планируют предоставить ещё 30 малым населённым пунктам в рамках инвестиционной программы.

Минцифры и операторы связи приняли решение реализовать дополнительную инвестиционную программу, которая поможет улучшить качество связи в населённых пунктах региона. Их выбрали на основе обращений жителей.

В некоторых сёлах уже идут работы по выбору участков для установки базовых станций. В 2023 году базовые станции появятся в населённых пунктах Меняйлово и Куприянов Алексеевского горокруга, Гринево, Макешкино, Солонец-Поляна и Мазепин Новооскольского горокруга, Гороженое, Остапенко Первый, Остапенко Второй, Павловка, Ушаково, Кощин и Языково Корочанского района.

Сотовая связь в белгородских деревнях и сёлах появится уже в этом году
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#Ольга Аксёнова#Связь#Нацпроект#Минцифры#Общество#Касается каждого#Белгородская область
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