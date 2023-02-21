Белгородцам в среднем придётся копить на свой дом почти 10 лет

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Эксперты портала посчитали, сколько лет жителям регионов России придётся копить на покупку дома. При подготовке исследования опирались на среднюю зарплату из данных Росстата и стоимость жилья. Эксперты добавили, что расчёт идёт на семью из двух человек, где зарплата одного уходит на ежедневные нужды, а другого — в кубышку на дом.
В Белгородской области средняя зарплата, по данным статистики, составила 47,5 тыс. рублей, а средняя стоимость дома — 5,5 млн рублей. После подсчётов регион оказался на 25-м месте рейтинга. В среднем белгородцу придётся почти 10 лет откладывать всю зарплату на дом.
На покупку дома в других регионах Центрального Черноземья времени уйдёт меньше. Ближе к Белгородской в рейтинге расположилась Воронежская область. В соседнем регионе средняя зарплата составляет почти 47 тыс. рублей. При стоимости дома около 5 млн рублей копить придётся ровно девять лет.
Самая низкая средняя зарплата среди соседей по Центральному Черноземью оказалась в Тамбовской области — 40 тыс. При этом и дом здесь обойдётся дешевле — 3,8 млн рублей. В среднем тамбовцу придётся копить около восьми лет.
В Курской области зарплата почти догнала нашу — 46,8 тыс. рублей, а вот дома дешевле на миллион — 4,3 млн рублей. Поэтому в среднем курянин накопит быстрее — за семь с половиной лет.
Липецкая область несущественно отстала по зарплатам — 44,8 тыс. рублей. А вот недвижимость в этом регионе значительно дешевле — 3,5 млн рублей. Это позволит собрать деньги на дом за шесть с половиной лет.
Напомним, Белгородская область ранее попала в топ-30 регионов с недоступной ипотекой.