Белгородцам в среднем придётся копить на свой дом почти 10 лет

Эксперты портала посчитали, сколько лет жителям регионов России придётся копить на покупку дома. При подготовке исследования опирались на среднюю зарплату из данных Росстата и стоимость жилья. Эксперты добавили, что расчёт идёт на семью из двух человек, где зарплата одного уходит на ежедневные нужды, а другого — в кубышку на дом.