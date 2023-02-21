Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Белгородцам в среднем придётся копить на свой дом почти 10 лет

21 февраля 2023, 12:37
Фото: 1MI
Из всех жителей Центрального Черноземья белгородцам придётся копить на дом дольше остальных. Портал «Мир квартир» подсчитал, что на покупку дома в регионе придётся 10 лет откладывать всю зарплату одного из членов семьи.
Сюжет
Рейтинг

Эксперты портала посчитали, сколько лет жителям регионов России придётся копить на покупку дома. При подготовке исследования опирались на среднюю зарплату из данных Росстата и стоимость жилья. Эксперты добавили, что расчёт идёт на семью из двух человек, где зарплата одного уходит на ежедневные нужды, а другого — в кубышку на дом.

В Белгородской области средняя зарплата, по данным статистики, составила 47,5 тыс. рублей, а средняя стоимость дома — 5,5 млн рублей. После подсчётов регион оказался на 25-м месте рейтинга. В среднем белгородцу придётся почти 10 лет откладывать всю зарплату на дом.

На покупку дома в других регионах Центрального Черноземья времени уйдёт меньше. Ближе к Белгородской в рейтинге расположилась Воронежская область. В соседнем регионе средняя зарплата составляет почти 47 тыс. рублей. При стоимости дома около 5 млн рублей копить придётся ровно девять лет.

Самая низкая средняя зарплата среди соседей по Центральному Черноземью оказалась в Тамбовской области — 40 тыс. При этом и дом здесь обойдётся дешевле — 3,8 млн рублей. В среднем тамбовцу придётся копить около восьми лет.

В Курской области зарплата почти догнала нашу — 46,8 тыс. рублей, а вот дома дешевле на миллион — 4,3 млн рублей. Поэтому в среднем курянин накопит быстрее — за семь с половиной лет.

Липецкая область несущественно отстала по зарплатам — 44,8 тыс. рублей. А вот недвижимость в этом регионе значительно дешевле — 3,5 млн рублей. Это позволит собрать деньги на дом за шесть с половиной лет.

Напомним, Белгородская область ранее попала в топ-30 регионов с недоступной ипотекой.

С нового года в Белгороде цены на «вторичку» начали ползти вверх
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде стало в два раза больше предложений по продаже квартир в новостройкахБелгородцам объяснили долгое ожидание квартир четвёртой очереди Новой жизниПод обстрелами пострадали порядка 2,5 тыс. домов и квартир в Белгородской области
#Ольга Аксёнова#Дом#Накопления#Рейтинг#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области
Сегодня, 10:21
Стоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубов
Сегодня, 14:06
Сухпайки белгородским школьникам продолжат выдавать до конца четверти
Сегодня, 11:50
В Белгороде обновили список сборных пунктов эвакуации
Сегодня, 13:42
Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе
Сегодня, 08:36
Главврач скорой Жиров рассказал о подвигах белгородских фельдшеров
Сегодня, 13:11