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Published Сегодня, 09:07

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Updated Сегодня, 09:09

Белгородский губернатор Гладков выступил перед посланием президента Путина

21 февраля 2023, 09:07
Фото: Bel.ru
Глава региона рассказал о планах области, нехватке денег, коммуникации с жителями, а также помощи от других регионов.

Губернатор Вячеслав Гладков выступил перед посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Глава региона рассказал о планах области, нехватке средств, общении с жителями и помощи от других регионов.

Со слов Гладкова, регион должен выполнить обязательства перед жителями, несмотря на то, что возможности сократились. Именно поэтому губернатор встречался с президентом Владимиром Путиным.

«Людям нужно было решение вопроса. На сегодняшний день вопросы решены, деньги поступили в распоряжение региона, уже начинаем работать с каждой семьёй, люди выбирают квартиры. В каждой семье много вопросов: расстаться со своим домом и переехать в другой — большое испытание», — подчеркнул губернатор.

В регионе создаются специальные комиссии, которые работают с жителями. Также чиновник напомнил про поддержку из федерального бюджета.

Несмотря на текущую ситуацию, жизнь в Белгородской области продолжается. Регион готовится к весенним полевым работам. В прошлом году аграрии собрали самый высокий урожай за всю историю области — более 4 млн тонн. Также Гладков подчеркнул, что власти делают акцент на прямой коммуникации с жителями. С губернаторами соседних регионов местные власти также сотрудничают.

«Благодарен Туле и Московской области, кто принял наших жителей. Собянин [мэр Москвы] оказывает помощь нам. Благодарен Калужской области, Брянской, Курской. У нас одна проблема, и мы стараемся поближе друг с другом взаимодействовать», — заключил Вячеслав Гладков.

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