Белгородский губернатор Гладков выступил перед посланием президента Путина

Несмотря на текущую ситуацию, жизнь в Белгородской области продолжается. Регион готовится к весенним полевым работам. В прошлом году аграрии собрали самый высокий урожай за всю историю области — более 4 млн тонн. Также Гладков подчеркнул, что власти делают акцент на прямой коммуникации с жителями. С губернаторами соседних регионов местные власти также сотрудничают.