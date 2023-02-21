Белгородский губернатор Гладков выступил перед посланием президента Путина

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Губернатор Вячеслав Гладков выступил перед посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Глава региона рассказал о планах области, нехватке средств, общении с жителями и помощи от других регионов.
Со слов Гладкова, регион должен выполнить обязательства перед жителями, несмотря на то, что возможности сократились. Именно поэтому губернатор встречался с президентом Владимиром Путиным.
«Людям нужно было решение вопроса. На сегодняшний день вопросы решены, деньги поступили в распоряжение региона, уже начинаем работать с каждой семьёй, люди выбирают квартиры. В каждой семье много вопросов: расстаться со своим домом и переехать в другой — большое испытание», — подчеркнул губернатор.
В регионе создаются специальные комиссии, которые работают с жителями. Также чиновник напомнил про поддержку из федерального бюджета.
Несмотря на текущую ситуацию, жизнь в Белгородской области продолжается. Регион готовится к весенним полевым работам. В прошлом году аграрии собрали самый высокий урожай за всю историю области — более 4 млн тонн. Также Гладков подчеркнул, что власти делают акцент на прямой коммуникации с жителями. С губернаторами соседних регионов местные власти также сотрудничают.
«Благодарен Туле и Московской области, кто принял наших жителей. Собянин [мэр Москвы] оказывает помощь нам. Благодарен Калужской области, Брянской, Курской. У нас одна проблема, и мы стараемся поближе друг с другом взаимодействовать», — заключил Вячеслав Гладков.