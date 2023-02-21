Белгородская контрольно-счётная палата проверит законность расходов на поддержку МСП

Контрольно-счётная палата Белгородской области с 20 февраля начала проверку целевого использования бюджетных средств на поддержку малого бизнеса в 2022 году. Речь о субсидировании части затрат на покупку оборудования или расширение производства, а также затрат, связанных с продвижением товаров и услуг.