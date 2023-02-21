Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Белгородская контрольно-счётная палата проверит законность расходов на поддержку МСП

21 февраля 2023, 13:51
Фото: 1MI
Уполномоченный орган проведёт проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2022 году.
Сюжет
Бизнес

Контрольно-счётная палата Белгородской области с 20 февраля начала проверку целевого использования бюджетных средств на поддержку малого бизнеса в 2022 году. Речь о субсидировании части затрат на покупку оборудования или расширение производства, а также затрат, связанных с продвижением товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что контрольно-счётная палата региона обнаружила растрату при монтаже катка на Соборной площади. Проверку орган проводил за период 2020 и 2021 годов. Нецелевое использование средств коснулось и ремонта дворов.

Напомним, КСП нашла нарушений на 630 млн рублей при освоении бюджета Белгородской области. Нарушения заметили при формировании и исполнении бюджетов, ведении бухучёта, составлении и представлении финансовой отчётности.

В Белгороде обнаружили растрату денег при монтаже катка на Соборной площади
Узнать подробнее
Читайте также:
КСП нашла нарушений на 630 млн рублей при освоении бюджета Белгородской областиКСП: Белоблводоканал терпел убытки из-за потери 27% водыКСП уличила департамент городского хозяйства Белгорода в многочисленных нарушениях
#Наталья Корявых#Экономика#Бизнес#Белгородская область#Проверка#Контрольно-счётная палата#Поддержка МСП#МСП
Подпишитесь
В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области
Сегодня, 10:21
Стоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубов
Сегодня, 14:06
Сухпайки белгородским школьникам продолжат выдавать до конца четверти
Сегодня, 11:50
В Белгороде обновили список сборных пунктов эвакуации
Сегодня, 13:42
Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе
Сегодня, 08:36
Главврач скорой Жиров рассказал о подвигах белгородских фельдшеров
Сегодня, 13:11