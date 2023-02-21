Белгородская контрольно-счётная палата проверит законность расходов на поддержку МСП

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Контрольно-счётная палата Белгородской области с 20 февраля начала проверку целевого использования бюджетных средств на поддержку малого бизнеса в 2022 году. Речь о субсидировании части затрат на покупку оборудования или расширение производства, а также затрат, связанных с продвижением товаров и услуг.
Ранее сообщалось, что контрольно-счётная палата региона обнаружила растрату при монтаже катка на Соборной площади. Проверку орган проводил за период 2020 и 2021 годов. Нецелевое использование средств коснулось и ремонта дворов.
Напомним, КСП нашла нарушений на 630 млн рублей при освоении бюджета Белгородской области. Нарушения заметили при формировании и исполнении бюджетов, ведении бухучёта, составлении и представлении финансовой отчётности.