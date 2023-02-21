Белгородец подал жалобу на водителя автобуса, который его избил

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Утром 21 февраля в Белгороде на Михайловском шоссе водитель автобуса прервал свою работу, чтобы выйти подраться с другим участником дорожного движения. В конфликте заметили мужчину, который ездит по маршруту №202, курирует его ООО «Маршрут».
В полиции уже установили участников драки, которую сами сотрудники ведомства увидели в интернете. Выяснилось, что ссора произошла между 34-летним жителем Белгорода и 41-летним жителем посёлка Новосадовый.
После водитель Lada Priora подал на маршрутчика заявление в полицию — о причинении телесных повреждений. Сейчас по факту произошедшего проводят проверку. По её результатам примут процессуальное решение.