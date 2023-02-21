Белгородец подал жалобу на водителя автобуса, который его избил

Утром 21 февраля в Белгороде на Михайловском шоссе водитель автобуса прервал свою работу, чтобы выйти подраться с другим участником дорожного движения. В конфликте заметили мужчину, который ездит по маршруту №202, курирует его ООО «Маршрут».