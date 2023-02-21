Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Белгородец подал жалобу на водителя автобуса, который его избил

21 февраля 2023, 16:01
Фото: 1MI
После конфликта, который закончился кулаками прямо на проезжей части, местный житель пошёл в полицию писать заявление, сообщили в пресс-службе управления МВД по Белгородской области.
Сюжет
Драка

Утром 21 февраля в Белгороде на Михайловском шоссе водитель автобуса прервал свою работу, чтобы выйти подраться с другим участником дорожного движения. В конфликте заметили мужчину, который ездит по маршруту №202, курирует его ООО «Маршрут».

В полиции уже установили участников драки, которую сами сотрудники ведомства увидели в интернете. Выяснилось, что ссора произошла между 34-летним жителем Белгорода и 41-летним жителем посёлка Новосадовый.

После водитель Lada Priora подал на маршрутчика заявление в полицию — о причинении телесных повреждений. Сейчас по факту произошедшего проводят проверку. По её результатам примут процессуальное решение.

Водитель автобуса вышел подраться на дорогу в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Автобусы 23 и 24 февраля в Белгороде будут ездить по воскресному графикуВ автобусах Белгорода появились «десантники» с бубликами на грудиЕвтушенко: Водителей автобусов переманивают на работу в другие отрасли
#Кристина Семенчук#Общество#Водитель#Драка#Драка на дороге#Автобус#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области
Сегодня, 10:21
Стоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубов
Сегодня, 14:06
Сухпайки белгородским школьникам продолжат выдавать до конца четверти
Сегодня, 11:50
В Белгороде обновили список сборных пунктов эвакуации
Сегодня, 13:42
Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе
Сегодня, 08:36
Главврач скорой Жиров рассказал о подвигах белгородских фельдшеров
Сегодня, 13:11