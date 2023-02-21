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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Автобусы 23 и 24 февраля в Белгороде будут ездить по воскресному графику

21 февраля 2023, 12:11
Фото: 1MI
В праздничные дни автобусы Белгорода будут работать по другому графику. Об этом предупредили в Telegram-канале «Белгородский общественный транспорт».

В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля будут выходными. Поэтому в Белгородской агломерации в эти даты общественный транспорт будет курсировать по расписанию воскресенья.

Ознакомиться с графиком можно здесь.

Напомним, с начала этого года на шести маршрутах Белгородской агломерации изменился график движения. Всего белгородцы просили поменять график на 46 направлениях общественного транспорта.

Графики поменяли в том числе на маршрутах № 231 и № 136. Также внесены изменения в маршруты № 234 «ТПУ „Амбар“ — мкр. Разумное-54 — улица Лосева».

Маршруты новых автобусов в Белгороде показали на карточках
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