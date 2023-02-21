Автобусы 23 и 24 февраля в Белгороде будут ездить по воскресному графику

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля будут выходными. Поэтому в Белгородской агломерации в эти даты общественный транспорт будет курсировать по расписанию воскресенья.
Ознакомиться с графиком можно здесь.
Напомним, с начала этого года на шести маршрутах Белгородской агломерации изменился график движения. Всего белгородцы просили поменять график на 46 направлениях общественного транспорта.
Графики поменяли в том числе на маршрутах № 231 и № 136. Также внесены изменения в маршруты № 234 «ТПУ „Амбар“ — мкр. Разумное-54 — улица Лосева».