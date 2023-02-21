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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Администрация Татарстана и РЭО подписали дорожную карту по созданию трех КПО

21 февраля 2023, 14:07
Фото: 1MI
Три новых комплекса по переработке ТКО построят в Татарстане. Российский экологический оператор готов предоставить 19 млрд рублей из 20,4, необходимых для инвестирования в объекты. РЭО вложит средства через механизм облигационного займа в рамках концессии.

По словам руководителя ППК “РЭО” Дениса Буцаева, оператор направил дорожную карту по данному проекту в администрацию региона в январе текущего года. Недавно прошла рабочая встреча с главой республики Рустамом Миннихановым, на которой обсуждались детали проекта, в итоге подписана дорожная карта проекта с первым вице-премьером Татарстана Рустамом Нигматуллиным, пишет inkazan.ru.

Общая мощность новых комплексов составит 1,4 млн тонн отходов в год. Введение в эксплуатацию данных объектов в сфере обращения с ТКО позволит региону добиться выполнения показателей по национальному проекту “Экология”. Напомним, это стопроцентная сортировка твёрдых коммунальных отходов и сокращение на 50% захоронения мусора на полигонах.

РЭО намерен предоставить до 95% от суммы инвестиций в комплексы, но перед этим концессионерам  необходимо закончить разработку проектно-сметной документации.

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