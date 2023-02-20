«Здесь будет Белый квартал»: старые дома в центре Белгорода огородили забором

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Проект реконструкции Свято-Троицкого квартала представили рядом со зданиями в центре Белгорода. Как раз на их месте и построят Белый квартал, в который войдут 21 объект и подземная парковка.
В декабре 2022 года план будущего Белого квартала утвердили. Он объединит пешеходную улицу 50-летия Белгородской области и Свято-Троицкий бульвар. Разделят квартал на пять зон. Там появятся смотровые площадки, прогулочные тропинки, гостиница, различные торговые точки, общепит и ряд других объектов.
Текущим внешним видом центра города недоволен губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона ранее заявил, что это место — позор Белгорода. В Белом квартале не будет жилья, хотя изначально такой вариант рассматривался.