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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:12

«Здесь будет Белый квартал»: старые дома в центре Белгорода огородили забором

20 февраля 2023, 14:10
Фото: Bel.ru

Старые дома в центре Белгорода огородили забором с информацией о Белом квартале

Проект реконструкции представили рядом со зданиями, которые планируют сносить. На Свято-Троицком бульваре появится 21 новый объект.

Проект реконструкции Свято-Троицкого квартала представили рядом со зданиями в центре Белгорода. Как раз на их месте и построят Белый квартал, в который войдут 21 объект и подземная парковка.

В декабре 2022 года план будущего Белого квартала утвердили. Он объединит пешеходную улицу 50-летия Белгородской области и Свято-Троицкий бульвар. Разделят квартал на пять зон. Там появятся смотровые площадки, прогулочные тропинки, гостиница, различные торговые точки, общепит и ряд других объектов.

Текущим внешним видом центра города недоволен губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона ранее заявил, что это место — позор Белгорода. В Белом квартале не будет жилья, хотя изначально такой вариант рассматривался.

Тем временем в Свято-Троицком квартале сносят старые дома. В ноябре прошлого года решили снести дом № 20 на Свято-Троицком бульваре, а до этого — дом № 26.

Фото: Bel.ru
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