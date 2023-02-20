Выпускникам белгородских школ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Стало известно, что школьникам из трёх регионов РФ могут разрешить получать аттестаты без сдачи экзаменов. Вопрос прорабатывается для Белгородской, Брянской и Курской областей, пишет ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.
Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что стоит задача сделать сдачу экзаменов максимально безопасной. Многие дети в приграничных регионах уже давно учатся дистанционно. В некоторых районах Белгородской области, например, — ещё с октября.
«Пока рассматриваем, и в правительстве тоже обсуждалось, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат в формате школьной аттестации», — заявил Музаев.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области родители смогут записать детей в первый класс через «Госуслуги» с 1 апреля. На портале будет отображаться информация о количестве свободных мест для первоклассников.