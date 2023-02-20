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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:59

Выпускникам белгородских школ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ

20 февраля 2023, 09:56
Фото: 1MI
Такая возможность рассматривается для учащихся трёх приграничных регионов. Речь о Белгородской, Брянской и Курской областях.
Сюжет
Школы

Стало известно, что школьникам из трёх регионов РФ могут разрешить получать аттестаты без сдачи экзаменов. Вопрос прорабатывается для Белгородской, Брянской и Курской областей, пишет ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что стоит задача сделать сдачу экзаменов максимально безопасной. Многие дети в приграничных регионах уже давно учатся дистанционно. В некоторых районах Белгородской области, например, — ещё с октября.

«Пока рассматриваем, и в правительстве тоже обсуждалось, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат в формате школьной аттестации», — заявил Музаев.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области родители смогут записать детей в первый класс через «Госуслуги» с 1 апреля. На портале будет отображаться информация о количестве свободных мест для первоклассников.

Белгородцы смогут записать детей в первый класс через госуслуги с 1 апреля
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#Белгородская область#Наталья Корявых#Общество#Образование#Школы#Аттестат#Брянская область#Курская область#Выпускники#Школьники#Рособрнадзор
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