«Всё в плановом порядке». Иконников — о жалобах белгородцев на запись к врачу

По данным отчёта, который представили губернатору Вячеславу Гладкову, количество жалоб белгородцев по сравнению с прошлой неделей выросло на 16%. Чаще всего люди сетовали в социальных сетях на плохую уборку снега, безнадзорных животных и на капремонт МКД.