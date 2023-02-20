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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

«Всё в плановом порядке». Иконников — о жалобах белгородцев на запись к врачу

20 февраля 2023, 06:52
Фото: 1MI

Белгородцы стали чаще жаловаться на невозможность записаться к врачу

Во время оперсовещания правительства региона глава белгородского минздрава Андрей Иконников объяснил, почему жители области жаловались на проблемы с записью к врачу.

По данным отчёта, который представили губернатору Вячеславу Гладкову, количество жалоб белгородцев по сравнению с прошлой неделей выросло на 16%. Чаще всего люди сетовали в социальных сетях на плохую уборку снега, безнадзорных животных и на капремонт МКД.

Фото: правительство региона

Также жители региона жаловались на проблемы с записью к врачам, особенно в Белгороде и Старом Осколе. Гладков попросил министра здравоохранения Андрея Иконникова объяснять ситуацию.

Как обычно анализируем: идёт запись на приём к узким специалистам по всем направлениям. Даже перед совещанием открыл по всем поликлиникам: в основном по всем есть везде записи даже на начало марта, на 28 февраля.
Андрей Иконников

По данным министра, записи на приём к узким специалистам идут в плановом порядке. Есть вопрос к некоторым поликлиникам по эндокринологам, но, в целом, стоящие на учёте пациенты записаться могут.

Гладков попросил показать на следующем оперсовещании через неделю динамику по Старому Осколу и Белгороду. Кроме того, глава региона просил не оставлять без внимания Ивнянский район и Ровеньки.

Мы с вами всё, что делаем, исходим из равного отношения, независимо от численности. Мне нужен анализ по вакансиям узких специалистов, потому что мы смотрели отчёты исходя из выполнения выработанных планов, а вот остатки мы подробно не рассматривали. Давайте посмотрим.
Вячеслав Гладков

Губернатор предложил представить ему отчёт, какие меры принимают министр здравоохранения и главные врачи поликлиник для решения проблемы.

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#Артем Черненко#Врачи#Запись#Жалоба#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Медицина
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