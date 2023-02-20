«Всё в плановом порядке». Иконников — о жалобах белгородцев на запись к врачу

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
По данным отчёта, который представили губернатору Вячеславу Гладкову, количество жалоб белгородцев по сравнению с прошлой неделей выросло на 16%. Чаще всего люди сетовали в социальных сетях на плохую уборку снега, безнадзорных животных и на капремонт МКД.
Также жители региона жаловались на проблемы с записью к врачам, особенно в Белгороде и Старом Осколе. Гладков попросил министра здравоохранения Андрея Иконникова объяснять ситуацию.
Как обычно анализируем: идёт запись на приём к узким специалистам по всем направлениям. Даже перед совещанием открыл по всем поликлиникам: в основном по всем есть везде записи даже на начало марта, на 28 февраля.
Андрей Иконников
По данным министра, записи на приём к узким специалистам идут в плановом порядке. Есть вопрос к некоторым поликлиникам по эндокринологам, но, в целом, стоящие на учёте пациенты записаться могут.
Гладков попросил показать на следующем оперсовещании через неделю динамику по Старому Осколу и Белгороду. Кроме того, глава региона просил не оставлять без внимания Ивнянский район и Ровеньки.
Мы с вами всё, что делаем, исходим из равного отношения, независимо от численности. Мне нужен анализ по вакансиям узких специалистов, потому что мы смотрели отчёты исходя из выполнения выработанных планов, а вот остатки мы подробно не рассматривали. Давайте посмотрим.
Вячеслав Гладков
Губернатор предложил представить ему отчёт, какие меры принимают министр здравоохранения и главные врачи поликлиник для решения проблемы.