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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В соседнем с Белгородской областью регионе готовятся к возможным диверсиям ВСУ

20 февраля 2023, 09:34
Фото: 1MI

Курских силовиков перевели на усиленное дежурство из-за угрозы диверсий ВСУ

24 февраля наступит годовщина начала спецоперации, поэтому власти не исключают диверсий и других террористических проявлений, пишут «Курские известия».
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СВО

С 20 февраля курских силовиков перевели на усиленный режим работы. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что в ближайшие дни режим несения службы силовых структур изменится.

23 февраля отмечается День защитника Отечества, а 24 февраля наступит годовщина начала СВО на Украине. В связи с этим власти не исключают возможных диверсий, провокаций и других террористических проявлений со стороны ВСУ.

В Брянской области ранее диверсию устроил местный житель — бывший военный. За подрыв нефтебазы россиянину заплатили 48 тыс. рублей. Взрывные устройства мужчина сбросил с помощью дрона.

СМИ: нефтебазу под Брянском подорвал бывший российский военный
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#Наталья Корявых#Курская область#Роман Старовойт#СВО#Спецоперация#Диверсии#Силовики#Усиленное дежурство
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