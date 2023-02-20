В соседнем с Белгородской областью регионе готовятся к возможным диверсиям ВСУ

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
С 20 февраля курских силовиков перевели на усиленный режим работы. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что в ближайшие дни режим несения службы силовых структур изменится.
23 февраля отмечается День защитника Отечества, а 24 февраля наступит годовщина начала СВО на Украине. В связи с этим власти не исключают возможных диверсий, провокаций и других террористических проявлений со стороны ВСУ.
В Брянской области ранее диверсию устроил местный житель — бывший военный. За подрыв нефтебазы россиянину заплатили 48 тыс. рублей. Взрывные устройства мужчина сбросил с помощью дрона.