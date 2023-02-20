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В планах белгородского минздрава трудоустроить 306 врачей в 2023 году

20 февраля 2023, 11:49
Проработать данный вопрос поручил глава региона Вячеслав Гладков. Всего в рамках всех региональных программ на работу в Белгородскую область удалось привлечь 343 врача.

По данным регионального руководителя минздрава Андрея Иконникова, в 2022 году в Белгородскую область на работу привлекли 343 врача и 478 сотрудников среднего медперсонала. К примеру, 70 сотрудников трудоустроили по программе «Земский доктор»/ «Земский фельдшер» (53 врача и 17 фельдшеров).

Фото: Из оперативного совещания правительства Белгородской области

Чтобы устранить кадровый дефицит необходимо трудоустроить 306 врачей и 465 сотрудников среднего медперсонала. Подробнее на слайде:

Фото: Из оперативного совещания правительства Белгородской области

В рамках вопроса по развитию кадрового проекта в отрасли здравоохранения глава региона Вячеслав Гладков предложил рассмотреть возможность открытия с 1 сентября 2023 года медицинской кафедры на базе окружной больницы Святителя Луки Крымского в Старом Осколе.

Мы не открываем филиал, а открываем кафедру там, где у нас есть специалисты, врачи. Строить ничего не нужно, но это точно шаг вперёд по формированию дополнительного кадрового резерва и удержания специалистов. Рядом Курск и Воронеж. Понимаю, что это полномочия федерального центра — нужно будет согласовать.
Вячеслав Гладков

Дальнейшие шаги по вопросу открытия кафедры озвучат в ходе совещания в конце марта.

Работу в белгородских больницах получили около 50 украинских медиков
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#Кристина Семенчук#Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского#Врач#Губернатор#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Дефицит кадров#Медицина
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