В планах белгородского минздрава трудоустроить 306 врачей в 2023 году

По данным регионального руководителя минздрава Андрея Иконникова, в 2022 году в Белгородскую область на работу привлекли 343 врача и 478 сотрудников среднего медперсонала. К примеру, 70 сотрудников трудоустроили по программе «Земский доктор»/ «Земский фельдшер» (53 врача и 17 фельдшеров).