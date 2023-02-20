В планах белгородского минздрава трудоустроить 306 врачей в 2023 году

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
По данным регионального руководителя минздрава Андрея Иконникова, в 2022 году в Белгородскую область на работу привлекли 343 врача и 478 сотрудников среднего медперсонала. К примеру, 70 сотрудников трудоустроили по программе «Земский доктор»/ «Земский фельдшер» (53 врача и 17 фельдшеров).
Чтобы устранить кадровый дефицит необходимо трудоустроить 306 врачей и 465 сотрудников среднего медперсонала. Подробнее на слайде:
В рамках вопроса по развитию кадрового проекта в отрасли здравоохранения глава региона Вячеслав Гладков предложил рассмотреть возможность открытия с 1 сентября 2023 года медицинской кафедры на базе окружной больницы Святителя Луки Крымского в Старом Осколе.
Мы не открываем филиал, а открываем кафедру там, где у нас есть специалисты, врачи. Строить ничего не нужно, но это точно шаг вперёд по формированию дополнительного кадрового резерва и удержания специалистов. Рядом Курск и Воронеж. Понимаю, что это полномочия федерального центра — нужно будет согласовать.
Вячеслав Гладков
Дальнейшие шаги по вопросу открытия кафедры озвучат в ходе совещания в конце марта.