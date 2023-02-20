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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В Минобороны сообщили о гибели шестерых военнослужащих в Курской области

20 февраля 2023, 12:38
Фото: 1MI
Погибли они при пожаре в блиндаже. Причиной называют грубое нарушение техники безопасности.
Сюжет
Военные

Стало известно о гибели шестерых военнослужащих в соседней Курской области. Они погибли при пожаре в блиндаже. В Минобороны РФ заявили, что причиной возгорания послужило грубое нарушение требований безопасности.

В ведомстве уточнили, что погибли военнослужащие Западного военного округа. По данному факту проводится расследование. Дальнейшие подробности происшествия пока не сообщались.

В октябре сразу 11 военнослужащих в Белгородской области погибли в результате стрельбы на полигоне в селе Солоти. Ранения тогда получили 15 человек.

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#Военные#Погибшие#Происшествия#Курская область#Пожар#Наталья Корявых
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