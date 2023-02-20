В Минобороны сообщили о гибели шестерых военнослужащих в Курской области

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Стало известно о гибели шестерых военнослужащих в соседней Курской области. Они погибли при пожаре в блиндаже. В Минобороны РФ заявили, что причиной возгорания послужило грубое нарушение требований безопасности.
В ведомстве уточнили, что погибли военнослужащие Западного военного округа. По данному факту проводится расследование. Дальнейшие подробности происшествия пока не сообщались.
В октябре сразу 11 военнослужащих в Белгородской области погибли в результате стрельбы на полигоне в селе Солоти. Ранения тогда получили 15 человек.