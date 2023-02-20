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Published Сегодня, 15:18

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В бесплатные путешествия по Белгородской области отправят 12,6 тыс. школьников

20 февраля 2023, 15:18
Фото: 1MI
Ученики региона в этом году смогут бесплатно посетить областные достопримечательности. В поездку включены трансфер, питание, проживание и входные билеты, рассказали в пресс-службе правительства.

Белгородская область принимает участие в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках проекта ученики 5-9-х классов смогут посетить интересные места региона. В текущем году 12 672 ребёнка отправятся в путешествия по районам и городским округам.

Поездки для детей бесплатные. В них включены комфортабельный трансфер, проживание, питание, билеты на достопримечательности и тематические мастер-классы. Для реализации проекта из бюджета выделили 88,7 млн рублей.

«Расширим туристическую программу, благодаря которой школьники смогут совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю или соседним регионам, чтобы лучше познакомиться с их историей, традициями, культурными особенностями. Причём ребята и их родители смогут самостоятельно выбирать направления и места, которые хотели бы посетить», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего в России 200 тысяч школьников смогут бесплатно посмотреть интересные места в регионах.

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#Ольга Аксёнова#Экскурсии#Достопримечательности#Школьники#Нацпроект#Путешествия#Общество#Касается каждого#Белгородская область
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