В бесплатные путешествия по Белгородской области отправят 12,6 тыс. школьников

«Расширим туристическую программу, благодаря которой школьники смогут совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю или соседним регионам, чтобы лучше познакомиться с их историей, традициями, культурными особенностями. Причём ребята и их родители смогут самостоятельно выбирать направления и места, которые хотели бы посетить», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.