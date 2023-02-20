В бесплатные путешествия по Белгородской области отправят 12,6 тыс. школьников

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Белгородская область принимает участие в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках проекта ученики 5-9-х классов смогут посетить интересные места региона. В текущем году 12 672 ребёнка отправятся в путешествия по районам и городским округам.
Поездки для детей бесплатные. В них включены комфортабельный трансфер, проживание, питание, билеты на достопримечательности и тематические мастер-классы. Для реализации проекта из бюджета выделили 88,7 млн рублей.
«Расширим туристическую программу, благодаря которой школьники смогут совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю или соседним регионам, чтобы лучше познакомиться с их историей, традициями, культурными особенностями. Причём ребята и их родители смогут самостоятельно выбирать направления и места, которые хотели бы посетить», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Всего в России 200 тысяч школьников смогут бесплатно посмотреть интересные места в регионах.