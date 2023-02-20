В Белгородской области за 2022 года снизилась общая смертность населения

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В ходе оперативного совещания чиновник представил отчёт работы ведомства за 2022 год. По данным Иконникова, за 2021 год в Белгородской области общая смертность на 1000 населения составляла 17,9, а за 2022 год – 13,9, что меньше на 22%.
Заметна тенденция к снижению в каждом районе. Например, Красненский район. В 2021 году показатель был 23,5 на 1000 населения, а в настоящее время - 20. Красногвардейский район - 18,1 сейчас, а было 22.
Андрей Иконников
В целом тепловая карта по коэффициенту смертности за 2022 год выглядит следующим образом:
Иконников также добавил, что на территории Белгородской области в настоящее время в отрасли здравоохранения реализуется девять региональных проектов.
Все показатели выполнены, кроме одного — «смертность детей от до 0 до 4». План был 5,3, а факт — 5,6.
Андрей Иконников