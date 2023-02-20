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Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Белгородской области за 2022 года снизилась общая смертность населения

20 февраля 2023, 07:24
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Положительная динамика зафиксирована во всех районах Белгородской области.

В ходе оперативного совещания чиновник представил отчёт работы ведомства за 2022 год. По данным Иконникова, за 2021 год в Белгородской области общая смертность на 1000 населения составляла 17,9, а за 2022 год – 13,9, что меньше на 22%.

Заметна тенденция к снижению в каждом районе. Например, Красненский район. В 2021 году показатель был 23,5 на 1000 населения, а в настоящее время - 20. Красногвардейский район - 18,1 сейчас, а было 22.
Андрей Иконников

В целом тепловая карта по коэффициенту смертности за 2022 год выглядит следующим образом:

Фото: Из оперативного совещания правительства области

Иконников также добавил, что на территории Белгородской области в настоящее время в отрасли здравоохранения реализуется девять региональных проектов.

Все показатели выполнены, кроме одного — «смертность детей от до 0 до 4». План был 5,3, а факт — 5,6.
Андрей Иконников
Фото: Из оперативного совещания правительства области
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#Кристина Семенчук#Смертность#Показатель#Здравоохранение#Губернатор#Белгородская область#Медицина#Андрей иконников#Вячеслав Гладков
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