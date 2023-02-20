В Белгородэнерго стартовал проект «Экотранспорт»

«У каждого из сравниваемых автомобилей есть свои сильные стороны. Анализ покажет, насколько целесообразно использовать тот или иной вид транспортаи топлива для решения производственных задач.Насколько будут снижены выбросы вредных веществ в окружающую среду.Отрицать экологическую повестку сегодня невозможно, поэтому мы тоже задумались, как сделать воздух, которым мы дышим, чище», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.