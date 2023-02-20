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В Белгородэнерго стартовал проект «Экотранспорт»

20 февраля 2023, 09:00
Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» запущен проект по сравнению эксплуатационных характеристик автомобилей, работающих на электричестве, бензине и газомоторном топливе.

Основная цель исследования — определить наиболее эффективный вид транспорта для использования в производственной деятельности в городской среде.

Участие в исследовании принимают 18 бригад учета электроэнергии и оптимизации потерьБелгородских электрических сетей. В своей работе они используютразличные виды транспортных средств: автомобили на газомоторном топливе (метане), электромобили, технику с ДВС (двигатель внутреннего сгорания).

Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

В ходе эксперимента энергетики и автоэксперты будут анализировать результаты эксплуатацииавтомашин, периодически делая замеры, сравнивая характеристики по нескольким показателям, и затраты. В первую очередь, на газ, электричество итопливо, а также приобретениерасходных материалов, запчастей и трудозатрат навыполнение самого ремонтамашин.

Автомобили сравниваются с равной по категории техникой, работающей на разных или альтернативных видах топлива.

Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Кроме этого, инициаторы планируют определить, как долго сможет работать аккумулятор электромобиля в условиях ежедневного многочасового передвижения по городу в разное время года. Дополнительными критериями станут анализ пробега, количество выездов, поломок и выполненных задач. Удобство и эффективность машин в ходе специально организованного тест-драйва оценит независимый специалист по городскому альтернативному транспорту Константин Кошкин.

«У каждого из сравниваемых автомобилей есть свои сильные стороны. Анализ покажет, насколько целесообразно использовать тот или иной вид транспортаи топлива для решения производственных задач.Насколько будут снижены выбросы вредных веществ в окружающую среду.Отрицать экологическую повестку сегодня невозможно, поэтому мы тоже задумались, как сделать воздух, которым мы дышим, чище», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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#Кристина Семенчук#Белгородэнерго#Исследование#Транспорт#Город#Белгородская область
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