«Ужас, что можно сказать»: белгородцы показали повреждённые обстрелом дома

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В Сети появились кадры с последствиями обстрела Вознесеновки в Шебекинском горокруге. Видео снимала местная жительница, которая называет происходящее вокруг ужасом.
Вознесеновка попала под очередной обстрел ВСУ 20 февраля. Разрушения зафиксировали на территории нескольких предприятий. Людей эвакуировали в безопасное место. Также известно, что пострадало несколько частных домов.
В округе из-за атак со стороны Украины снова пострадало село Новая Таволжанка. Погибла сотрудница птицефабрики. Ещё один мужчина получил ранения. Его жизни ничего не угрожает. Накануне в населённом пункте погибла 12-летняя девочка.