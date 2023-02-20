«Ужас, что можно сказать»: белгородцы показали повреждённые обстрелом дома

В округе из-за атак со стороны Украины снова пострадало село Новая Таволжанка. Погибла сотрудница птицефабрики. Ещё один мужчина получил ранения. Его жизни ничего не угрожает. Накануне в населённом пункте погибла 12-летняя девочка.