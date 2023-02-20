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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

«Ужас, что можно сказать»: белгородцы показали повреждённые обстрелом дома

20 февраля 2023, 11:54
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Последствия утреннего обстрела под Белгородом попали на видео

20 февраля ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском округе. Видео от местных жителей опубликовали в Telegram-канале «Жесть Белгород».
Сюжет
Обстрел

В Сети появились кадры с последствиями обстрела Вознесеновки в Шебекинском горокруге. Видео снимала местная жительница, которая называет происходящее вокруг ужасом.

Вознесеновка попала под очередной обстрел ВСУ 20 февраля. Разрушения зафиксировали на территории нескольких предприятий. Людей эвакуировали в безопасное место. Также известно, что пострадало несколько частных домов.

В округе из-за атак со стороны Украины снова пострадало село Новая Таволжанка. Погибла сотрудница птицефабрики. Ещё один мужчина получил ранения. Его жизни ничего не угрожает. Накануне в населённом пункте погибла 12-летняя девочка.

Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Сотрудников предприятий эвакуируют из-за нового обстрела под Белгородом
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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Разрушенные дома#Вознесеновка#Видео
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