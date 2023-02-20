Тухель может вернуться в "ПСЖ", парижане снова рассматривают кандидатуру немца

Боссы французского гранда уже начали подыскивать замену Кристофу Галтье, под руководством которого команда рискует вылететь из плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала после поражения от "Баварии" (0:1) в первом матче. Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на зарубежную прессу,