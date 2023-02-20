Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:49

Published Сегодня, 19:49

Modified Сегодня, 19:50

Updated Сегодня, 19:50

Тухель может вернуться в "ПСЖ", парижане снова рассматривают кандидатуру немца

Сегодня, 19:49
Руководство "ПСЖ" рассматривает возможность вновь пригласить Томаса Тухеля на должность главного тренера клуба.

Боссы французского гранда уже начали подыскивать замену Кристофу Галтье, под руководством которого команда рискует вылететь из плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала после поражения от "Баварии" (0:1) в первом матче. Об этом сообщает  "Советский спорт", ссылаясь на зарубежную прессу,

Напомним, что Тухель тренировал "ПСЖ" с 2018 по 2020 годы. При нем парижане доходили до финала Лиги чемпионов, а также дважды становились чемпионами Франции.




Подпишитесь
Состояние пострадавшей при обстреле Шебекино женщины стабильно тяжёлое
Сегодня, 16:47
Шестой обстрел за день: ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области
Сегодня, 12:57
Дело Маслова — Бабина: подельники в СБУ, ЦИПсО и буратино со свастикой
Сегодня, 14:24
Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
Сегодня, 08:53
Выпускникам белгородских школ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ
Сегодня, 09:56
«Добрая была»: белгородцы рассказали о погибшей при обстреле девочке
Сегодня, 14:51