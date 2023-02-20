Тухель может вернуться в "ПСЖ", парижане снова рассматривают кандидатуру немца

Posted Сегодня, 19:49
Published Сегодня, 19:49
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
Боссы французского гранда уже начали подыскивать замену Кристофу Галтье, под руководством которого команда рискует вылететь из плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала после поражения от "Баварии" (0:1) в первом матче. Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на зарубежную прессу,
Напомним, что Тухель тренировал "ПСЖ" с 2018 по 2020 годы. При нем парижане доходили до финала Лиги чемпионов, а также дважды становились чемпионами Франции.