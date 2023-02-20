Топ-100 влиятельных людей Белгородской области: рейтинг «Бел.Ру»

Всю новую иерархию по мнению экспертов можно изучить по ссылке. Здесь же расскажем о лидерах и методике подсчёта.



Отметим, что это не первый список влиятельных, подготовленный изданием. Так, в 2021 году «Бел.Ру» уже публиковало аналогичный топ. В него, разумеется, попали новый губернатор области Вячеслав Гладков, некогда мэр Белгорода Юрий Галдун, бизнесмены Владимир Зотов и Андрей Скоч, Евгений Савченко, а также чиновники из старой и новой команд двух губернаторов.