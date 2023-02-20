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Топ-100 влиятельных людей Белгородской области: рейтинг «Бел.Ру»

20 февраля 2023, 09:13
Фото: 1MI
«Бел.Ру» подготовило рейтинг самых влиятельных персон региона. В список попали политики, силовики, бизнесмены, спортсмены, чиновники и журналисты. Всех объединяет способность влиять на жизнь региона.

Всю новую иерархию по мнению экспертов можно изучить по ссылке. Здесь же расскажем о лидерах и методике подсчёта.

Отметим, что это не первый список влиятельных, подготовленный изданием. Так, в 2021 году «Бел.Ру» уже публиковало аналогичный топ. В него, разумеется, попали новый губернатор области Вячеслав Гладков, некогда мэр Белгорода Юрий Галдун, бизнесмены Владимир Зотов и Андрей Скоч, Евгений Савченко, а также чиновники из старой и новой команд двух губернаторов.

Как мы считали влиятельность?

Под «влиятельностью» мы понимаем способность персоны воздействовать на жизнь региона или города. Акцентируем, что это не только текущее влияние на процессы, но и возможность при необходимости мобилизовать свои силы и средства, которые, в свою очередь, уже позволят продавить выгодные для себя решения.

Сперва в редакции самостоятельно отобрали 300 человек для рейтинга. Затем 40 экспертов из области политики, СМИ, общественники, бизнесмены, представители ведомств анонимно поставили им баллы по шкале от 1 до 10, где 10 — значительно влияет на жизнь региона, а 1 — практически не влияет.

На основе оценок «Бел.Ру» сформировало рейтинг из 100 человек, получивших в сумме высшие баллы.

В топ-100 вошли политики, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, медиасреды, духовенства, спортсмены, ректоры местных университетов, а также бизнесмены.

Кто стал лидером рейтинга?

На первую строчку топа ожидаемо взобрался губернатор Вячеслав Гладков. Поставленному на пост главы региона Путиным два года назад гостю из Ставрополя пришлось решить в области весьма непростые задачи — от борьбы с ковидом до натурального выживания в условиях специальной военной операции.

Второе место занял Владимир Зотов — самый богатый человек Белгородской области, депутат областной думы, генеральный директор агропромышленной ГК «Агро-Белогорье» — одной из крупнейших в России. В этот раз он поднялся на строчку повыше.

На третье место поднялся Владимир Боровик, министр финансов и бюджетной политики Белгородской области. В его руках — все денежные потоки, которые вливаются в регион. Чиновник поднялся по сравнению с прошлым топом — тогда он занял восьмое место.

Четвёртым и неизменным осталось место Андрея Скоча. Депутат Госдумы и президент фонда «Поколение» так же, как и в 2021-м и 2020-м, занял четвёртое место. Бизнесмен не сдаёт позиций и пользуется большим уважением в регионе.

«Закрыл» первую пятёрку владыка Иоанн. Митрополит, просевший по уровню влиятельности в топе прошлом, вернулся к тому уровню, который ему назначили эксперты в топе позапрошлом, когда губернатором ещё был Евгений Савченко.

Вместо послесловия

По традиции в десятку влиятельных попали губернатор и его ближайшие подчинённые, глава облдумы, силовик и бизнесмены. По сравнению с прошлым годом список имён, безусловно, изменился — спецоперация, два года с новым главой региона и ковид не прошли даром. 

Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
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