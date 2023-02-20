Топ-10 влиятельных женщин Белгородской области

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Большая часть женщин в рейтинге — политики и депутаты. Часть из них работает в сфере бизнеса. Предлагаем вашему вниманию десятку самых влиятельных женщин Белгородской области по версии экспертов ИА «Бел.Ру».
Выше всех в топе разместилась депутат Госдумы Наталия Полуянова. Бывший вице-спикер областной думы, ранее руководивший Заксобранием, заняла 16-е место и получила от экспертов оценку в 6,08 балла. Уход на повышение вместе с Андреем Скочем, Валерием Скругом и Никитой Румянцевым добавил ей влиятельности.
Через строчку после неё, на 18-ом месте, оказалась заместитель губернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева. Эксперты поставили чиновнице 6,06 балла. Влиятельность Медведевой можно объяснить годами работы на руководящих должностях в органах власти.
Ещё один замгубернатора, а также начальник департамента агропромышленного комплекса Юлия Щедрина стала третьей среди влиятельных женщин — эксперты оценили её в 5,72 балла.
В прошлый раз эксперты отметили, что с приходом нового губернатора Щедрина стала влиятельнее, активнее и заметнее. И эта тенденция сохранилась: в этот раз она поднялась в топе ещё выше — с 77-го на 23-е место.
Также среди десяти влиятельных женщин можно назвать: