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Топ-10 влиятельных женщин Белгородской области

20 февраля 2023, 10:16
Фото: 1MI
Редакция ИА «Бел.Ру» подготовила рейтинг самых влиятельных персон региона. В сотню лучших вошли 19 женщин — почти пятая часть от общего числа.

Большая часть женщин в рейтинге — политики и депутаты. Часть из них работает в сфере бизнеса. Предлагаем вашему вниманию десятку самых влиятельных женщин Белгородской области по версии экспертов ИА «Бел.Ру».

Выше всех в топе разместилась депутат Госдумы Наталия Полуянова. Бывший вице-спикер областной думы, ранее руководивший Заксобранием, заняла 16-е место и получила от экспертов оценку в 6,08 балла. Уход на повышение вместе с Андреем Скочем, Валерием Скругом и Никитой Румянцевым добавил ей влиятельности.

Через строчку после неё, на 18-ом месте, оказалась заместитель губернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева. Эксперты поставили чиновнице 6,06 балла. Влиятельность Медведевой можно объяснить годами работы на руководящих должностях в органах власти.

Ещё один замгубернатора, а также начальник департамента агропромышленного комплекса Юлия Щедрина стала третьей среди влиятельных женщин — эксперты оценили её в 5,72 балла.

В прошлый раз эксперты отметили, что с приходом нового губернатора Щедрина стала влиятельнее, активнее и заметнее. И эта тенденция сохранилась: в этот раз она поднялась в топе ещё выше — с 77-го на 23-е место.

Также среди десяти влиятельных женщин можно назвать:

  • 25-е место — первый заместитель председателя облдумы Любовь Киреева (5,69 балла);
  • 35-е место — министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова (5,4 балла);
  • 39-е место — главный федеральный инспектор Белгородской области Ольга Кремнёва (5,32 балла);
  • 42-е место — министр общественных коммуникаций области Оксана Тарантова (5,31 балла);
  • 47-е место — руководитель «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк (5,11 балла);
  • 51-е место — министр по делам молодёжи Татьяна Киреева (5,03 балла);
  • 52-е место — начальник управления архитектуры и градостроительства Белгородской области Галина Горожанкина (5,02 балла).



Топ-100 влиятельных людей Белгородской области: рейтинг «Бел.Ру»
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