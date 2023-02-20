Суд Белгорода начал рассматривать иск журналиста Маслова к блогеру Владимиру Бабину

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Соответчиком также выступил блогер и член Общественной палаты Белгородской области Вадим Радченко, якобы «знаток цифровой подноготной», принимавший, по мнению Маслова, участие в создании «списка нацистких информационных ресурсов и „информационных помоек“ в белгородских сосцестях ».
Основной претензией Маслова было то, что блогер якобы включил в список «вражеских инфопомоек» Telegram-канал издания «Фонарь» и аналогичный личный канал самого журналиста. По словам истца, внесение данных информационных ресурсов в перечень якобы «вражеских» ударило по репутации издания и по репутации самого Маслова, чем нанесло журналисту вред. В качестве компенсации Маслов потребовал от Бабина 100 тыс. рублей, с Радченко — 50 тыс.
Я с «фашистской Украиной» не сотрудничал, не сотрудничаю и не планирую сотрудничать!
Андрей Маслов на заседании суда
Ответчики, в свою очередь, утверждали, что не называли подконтрольные Маслову каналы «вражескими»: по их словам, «Фонарь» и личный блог журналиста являются просто «инфопомойками», и нужно это разграничивать.
Также соответчик Радченко посчитал, что своим иском Маслов якобы пытается ограничить члена Общественной палаты в праве выражать свои мысли. Это, по мнению Радченко, является «нарушением конституционного права».
Заседание вышло ярким. Так, например, обсуждался Буратино со свастикой, выяснялось, что такое «говнарь», а также рассчитывался калибр «неовласовщины». Более подробный репортаж с места событий «Бел.Ру» подготовит в ближайшее время.
Что касается вердикта, то он судом принят не был: следующее заседание пройдёт 1 марта после перерыва.