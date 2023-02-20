Суд Белгорода начал рассматривать иск журналиста Маслова к блогеру Владимиру Бабину

Основной претензией Маслова было то, что блогер якобы включил в список «вражеских инфопомоек» Telegram-канал издания «Фонарь» и аналогичный личный канал самого журналиста. По словам истца, внесение данных информационных ресурсов в перечень якобы «вражеских» ударило по репутации издания и по репутации самого Маслова, чем нанесло журналисту вред. В качестве компенсации Маслов потребовал от Бабина 100 тыс. рублей, с Радченко — 50 тыс.