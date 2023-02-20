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Суд Белгорода начал рассматривать иск журналиста Маслова к блогеру Владимиру Бабину

20 февраля 2023, 11:12
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
20 февраля 2023 года Свердловский районный суд Белгорода начал рассматривать иск главного редактора «Фонаря» Андрея Маслова к блогеру Владимиру Бабину. Поводом для разбирательств стал пост последнего в социальных сетях: якобы Бабин обвинил Маслова в сотрудничестве с «фашистской Украиной».
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Суд

Соответчиком также выступил блогер и член Общественной палаты Белгородской области Вадим Радченко, якобы «знаток цифровой подноготной», принимавший, по мнению Маслова, участие в создании «списка нацистких информационных ресурсов и „информационных помоек“ в белгородских сосцестях ».

Основной претензией Маслова было то, что блогер якобы включил в список «вражеских инфопомоек» Telegram-канал издания «Фонарь» и аналогичный личный канал самого журналиста. По словам истца, внесение данных информационных ресурсов в перечень якобы «вражеских» ударило по репутации издания и по репутации самого Маслова, чем нанесло журналисту вред. В качестве компенсации Маслов потребовал от Бабина 100 тыс. рублей, с Радченко — 50 тыс.

Я с «фашистской Украиной» не сотрудничал, не сотрудничаю и не планирую сотрудничать!
Андрей Маслов на заседании суда
Фото: Артём Черненко / 1MI

Ответчики, в свою очередь, утверждали, что не называли подконтрольные Маслову каналы «вражескими»: по их словам, «Фонарь» и личный блог журналиста являются просто «инфопомойками», и нужно это разграничивать.

Также соответчик Радченко посчитал, что своим иском Маслов якобы пытается ограничить члена Общественной палаты в праве выражать свои мысли. Это, по мнению Радченко, является «нарушением конституционного права».

Заседание вышло ярким. Так, например, обсуждался Буратино со свастикой, выяснялось, что такое «говнарь», а также рассчитывался калибр «неовласовщины». Более подробный репортаж с места событий «Бел.Ру» подготовит в ближайшее время.

Что касается вердикта, то он судом принят не был: следующее заседание пройдёт 1 марта после перерыва. 

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#Артем Черненко#Суд#Фонарь#Нацизм#Обвинения#Моральный вред#Общество#Эксклюзив#Белгород#Владимир Бабин#Андрей Маслов#Вадим радченко
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