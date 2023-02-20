Стали известны подробности о погибшей и пострадавшем при обстреле Новой Таволжанки

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
При обстреле Новой Таволжанки утром 20 февраля погибла женщина. Сообщается, что она была сотрудницей птицефабрики — именно на предприятие пришёлся основной прилёт снарядов.
Жизни мужчины, который пострадал при обстреле Новой Таволжанки 20 февраля, ничего не угрожает. Пациента с осколочными ранениями ног отвезли в больницу.
Сотрудников птицефабрики эвакуировали, сообщил Владимир Жданов.
Уже ближе к полудню жители Новой Таволжанки вновь получили СМС-предупреждения об обстреле. Людей просят оставаться в укрытиях. Остальных подробностей пока нет.
Напомним, накануне в селе в результате обстрела погибла 12-летняя девочка. В момент прилёта она была на улице и говорила по телефону с отцом.