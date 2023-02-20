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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Стали известны подробности о погибшей и пострадавшем при обстреле Новой Таволжанки

20 февраля 2023, 08:43
Фото: страница Владимира Жданова «ВКонтакте»

Новая Таволжанка под Белгородом попала под обстрел ВСУ второй раз за утро

20 февраля ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. Прилёты пришлись по птицефабрике. Сотрудников предприятия эвакуировали, рассказал глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Ближе к полудню местные жители получили новые СМС-предупреждения об обстреле.
Сюжет
Обстрел

При обстреле Новой Таволжанки утром 20 февраля погибла женщина. Сообщается, что она была сотрудницей птицефабрики — именно на предприятие пришёлся основной прилёт снарядов.

Жизни мужчины, который пострадал при обстреле Новой Таволжанки 20 февраля, ничего не угрожает. Пациента с осколочными ранениями ног отвезли в больницу.

Сотрудников птицефабрики эвакуировали, сообщил Владимир Жданов.

Уже ближе к полудню жители Новой Таволжанки вновь получили СМС-предупреждения об обстреле. Людей просят оставаться в укрытиях. Остальных подробностей пока нет.

Напомним, накануне в селе в результате обстрела погибла 12-летняя девочка. В момент прилёта она была на улице и говорила по телефону с отцом.

Фото: страница Владимира Жданова «ВКонтакте»
Новый обстрел под Белгородом: погибла женщина, ранен мужчина
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Обстрел#Спецоперация#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Владимир Жданов
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