Средняя зарплата белгородских врачей за 2022 год превысила 76 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По данным Иконникова, в 2023 году в планах выделить на финансирование отрасли здравоохранения 42 млрд рублей. В 2022 году сумма составляла 44,2 млрд рублей.
Часть средств ушло на льготное обеспечение лекарствами, оказание высокотехнологической помощи, расходные материалы для систем мониторинга уровня сахара в крови у детей. Подробнее на слайде:
Также средства были заложены на зарплаты сотрудников. Так, средняя зарплата врачей по итогам 2022 года составила 76 813 рублей, а среднего медперсонала - 38 813 рублей.