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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Средняя зарплата белгородских врачей за 2022 год превысила 76 тысяч рублей

20 февраля 2023, 11:42
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Всего на финансирование отрасли здравоохранения в 2022 году выделили 44,2 млрд рублей.

По данным Иконникова, в 2023 году в планах выделить на финансирование отрасли здравоохранения 42 млрд рублей. В 2022 году сумма составляла 44,2 млрд рублей.

Часть средств ушло на льготное обеспечение лекарствами, оказание высокотехнологической помощи, расходные материалы для систем мониторинга уровня сахара в крови у детей. Подробнее на слайде:

Фото: Из оперативного совещания правительства Белгородской области

Также средства были заложены на зарплаты сотрудников. Так, средняя зарплата врачей по итогам 2022 года составила 76 813 рублей, а среднего медперсонала - 38 813 рублей.

Участникам белгородской теробороны не будут платить зарплату
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#Кристина Семенчук#Зарплаты#Финансирование#Экономика#Губернатор#Белгородская область#Андрей иконников
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