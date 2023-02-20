Сотрудников предприятий эвакуируют из-за нового обстрела под Белгородом

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Под обстрел ВСУ попала Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Утром 20 февраля местные жители получили СМС-предупреждения с просьбой оставаться в укрытиях.
Спустя время подробности обстрела сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, разрушения зафиксировали на территории нескольких предприятий. Рабочих организованно вывозят в безопасное место.
Есть повреждения в нескольких частных домах. Однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
К восстановлению планируют приступить по завершении обстрела.
Под обстрел ВСУ 20 февраля попала и Новая Таволжанка. Погибла сотрудница птицефабрики: именно на предприятие пришёлся основной прилёт снарядов. Пострадал мужчина, его госпитализировали. По словам главы горокруга Владимира Жданова, жизни раненого ничего не угрожает.
Ранее также стало известно об обстреле посёлка Прилесье в Краснояружском районе. Подробностей пока нет.