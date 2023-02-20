Сотрудников предприятий эвакуируют из-за нового обстрела под Белгородом

Под обстрел ВСУ 20 февраля попала и Новая Таволжанка. Погибла сотрудница птицефабрики: именно на предприятие пришёлся основной прилёт снарядов. Пострадал мужчина, его госпитализировали. По словам главы горокруга Владимира Жданова, жизни раненого ничего не угрожает.