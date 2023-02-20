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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Сотрудников предприятий эвакуируют из-за нового обстрела под Белгородом

20 февраля 2023, 08:28
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

От нового обстрела под Белгородом пострадало несколько предприятий

Под обстрел попала Вознесеновка. Есть разрушения на территории предприятий, людей организованно вывозят в безопасное место. Помимо этого, пострадали несколько частных домов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ попала Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Утром 20 февраля местные жители получили СМС-предупреждения с просьбой оставаться в укрытиях.

Спустя время подробности обстрела сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, разрушения зафиксировали на территории нескольких предприятий. Рабочих организованно вывозят в безопасное место.

Есть повреждения в нескольких частных домах. Однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

К восстановлению планируют приступить по завершении обстрела.

Под обстрел ВСУ 20 февраля попала и Новая Таволжанка. Погибла сотрудница птицефабрики: именно на предприятие пришёлся основной прилёт снарядов. Пострадал мужчина, его госпитализировали. По словам главы горокруга Владимира Жданова, жизни раненого ничего не угрожает.

Ранее также стало известно об обстреле посёлка Прилесье в Краснояружском районе. Подробностей пока нет.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
За выходные обстрелам ВСУ подверглись четыре муниципалитета Белгородской области
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