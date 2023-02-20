Состояние пострадавшей при обстреле Шебекино женщины стабильно тяжёлое

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В пятницу, 17 февраля, 43-летняя женщина получила осколочное ранение в лицо во время обстрела Шебекино. Её в тяжёлом состоянии сразу направили в реанимацию.
Планировалось, что пострадавшую отправят на лечение в Москву после улучшения её состояния, но женщине становилось хуже, поэтому в московское медучреждение её отправили незамедлительно.
В настоящий момент шебекинцы интересуются состоянием раненой Марины: стало ли ей лучше? Но, по словам главы округа Владимира Жданова, женщина до сих пор находится в реанимации.
Сейчас Марина находится в реанимации в московской больнице, медики делают всё самое необходимое. Но состояние, ещё раз скажу, стабильно тяжёлое. Будем все надеяться на самое лучшее.
Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа
За последние дни населённые пункты Шебекинского округа неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Вчера, 19 февраля, при обстреле села Новая Таволжанка погибла 12-летняя девочка, которая в момент прилёта на улице разговаривала по телефону с отцом.
Сегодня, 20 февраля, Белгородскую область обстреляли шесть раз. Новая Таволжанка вновь попала под обстрел, прилёт пришёлся на птицефабрику — погибла её сотрудница.