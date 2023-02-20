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Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Состояние пострадавшей при обстреле Шебекино женщины стабильно тяжёлое

20 февраля 2023, 16:47
Фото: 1MI
При обстреле женщине попал осколок в лицо, сейчас она находится в Москве в реанимации. По словам главы Шебекинского округа, врачи продолжают делать всё необходимое.
Сюжет
СВО

В пятницу, 17 февраля, 43-летняя женщина получила осколочное ранение в лицо во время обстрела Шебекино. Её в тяжёлом состоянии сразу направили в реанимацию.

Планировалось, что пострадавшую отправят на лечение в Москву после улучшения её состояния, но женщине становилось хуже, поэтому в московское медучреждение её отправили незамедлительно.

В настоящий момент шебекинцы интересуются состоянием раненой Марины: стало ли ей лучше? Но, по словам главы округа Владимира Жданова, женщина до сих пор находится в реанимации.

Сейчас Марина находится в реанимации в московской больнице, медики делают всё самое необходимое. Но состояние, ещё раз скажу, стабильно тяжёлое. Будем все надеяться на самое лучшее.
Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа

За последние дни населённые пункты Шебекинского округа неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Вчера, 19 февраля, при обстреле села Новая Таволжанка погибла 12-летняя девочка, которая в момент прилёта на улице разговаривала по телефону с отцом.

Сегодня, 20 февраля, Белгородскую область обстреляли шесть раз. Новая Таволжанка вновь попала под обстрел, прилёт пришёлся на птицефабрику — погибла её сотрудница.

Осколок попал в лицо женщине при обстреле Шебекино
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