Снова обстрел: ещё одно село под Белгородом попало под огонь ВСУ

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Под обстрел ВСУ 20 февраля попала Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Подробностей пока нет. Сообщается лишь, что людям пришли СМС-уведомления с просьбой оставаться в укрытиях.
Вознесеновка и ранее оказывалась под огнём ВСУ. На минувшей неделе пострадал местный житель — у него была лёгкая контузия. От госпитализации мужчина отказался.
Утром понедельника под обстрел также попала Новая Таволжанка. Прилёт был по стоянке и корпусу птицефабрики, в котором к смене готовились рабочие. Тяжёлые ранения получила женщина — она скончалась в машине скорой помощи. Пострадал мужчина — его госпитализировали. Сотрудников организации вывезли на безопасное расстояние.
19 февраля при обстреле Новой Таволжанки погибла девочка. Ей было 12 лет. Снаряд разорвался прямо за её спиной.