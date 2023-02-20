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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Снова обстрел: ещё одно село под Белгородом попало под огонь ВСУ

20 февраля 2023, 07:48
Фото: Bel.ru

Вознесеновка в Белгородской области попала под обстрел

Это уже второй населённый пункт в Шебекинском горокруге, который обстреливают этим утром. Подробностей пока нет. Во время другого обстрела, напомним, погибла женщина.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ 20 февраля попала Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Подробностей пока нет. Сообщается лишь, что людям пришли СМС-уведомления с просьбой оставаться в укрытиях.

Вознесеновка и ранее оказывалась под огнём ВСУ. На минувшей неделе пострадал местный житель — у него была лёгкая контузия. От госпитализации мужчина отказался.

Утром понедельника под обстрел также попала Новая Таволжанка. Прилёт был по стоянке и корпусу птицефабрики, в котором к смене готовились рабочие. Тяжёлые ранения получила женщина — она скончалась в машине скорой помощи. Пострадал мужчина — его госпитализировали. Сотрудников организации вывезли на безопасное расстояние.

19 февраля при обстреле Новой Таволжанки погибла девочка. Ей было 12 лет. Снаряд разорвался прямо за её спиной.

Новый обстрел под Белгородом: погибла женщина, ранен мужчина
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Смс#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вознесеновка
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