Снова обстрел: ещё одно село под Белгородом попало под огонь ВСУ

Утром понедельника под обстрел также попала Новая Таволжанка. Прилёт был по стоянке и корпусу птицефабрики, в котором к смене готовились рабочие. Тяжёлые ранения получила женщина — она скончалась в машине скорой помощи. Пострадал мужчина — его госпитализировали. Сотрудников организации вывезли на безопасное расстояние.