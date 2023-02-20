Шестой обстрел за день: ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Белгородской области за день произошло как минимум шесть обстрелов. В этот раз СМС-уведомления с требованием уйти в укрытия получили жители хутора Панков в Шебекинском горокруге. Подробностей ситуации пока нет.
С утра понедельника, 20 февраля, по два раза обстреляли Новую Таволжанку и Вознесеновку в Шебекинском горокруге. Погибла женщина — сотрудница птицефабрики, на которую и пришёлся основной прилёт. Ранен мужчина, его госпитализировали.
Жителей Вознесеновки сегодня тоже дважды предупреждали об опасности. Разрушения зафиксировали на территории нескольких предприятий, в частных домах. Сотрудников организаций эвакуировали.
Помимо этого, сообщалось об обстреле посёлка Прилесье в Краснояружском районе. Подробностей нет.