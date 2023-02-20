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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Шестой обстрел за день: ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

20 февраля 2023, 12:57
Фото: страница Вячеслав Гладкова в соцсети
архивное фото

Под обстрел попал хутор Панков под Белгородом

Для жителей приграничья выдался неспокойный понедельник. Ранее СМС-предупреждения об обстреле по два раза получили жители Новой Таволжанки и Вознесеновки. Сообщалось также о прилётах в Прилесье. Теперь об опасности уведомили жителей хутора Панков.
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Обстрел

В Белгородской области за день произошло как минимум шесть обстрелов. В этот раз СМС-уведомления с требованием уйти в укрытия получили жители хутора Панков в Шебекинском горокруге. Подробностей ситуации пока нет.

С утра понедельника, 20 февраля, по два раза обстреляли Новую Таволжанку и Вознесеновку в Шебекинском горокруге. Погибла женщина — сотрудница птицефабрики, на которую и пришёлся основной прилёт. Ранен мужчина, его госпитализировали.

Жителей Вознесеновки сегодня тоже дважды предупреждали об опасности. Разрушения зафиксировали на территории нескольких предприятий, в частных домах. Сотрудников организаций эвакуировали.

Помимо этого, сообщалось об обстреле посёлка Прилесье в Краснояружском районе. Подробностей нет.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Смс#Предупреждения#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Хутор Панков
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