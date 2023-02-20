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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Семьям участников СВО предложат достроить дома в ИЖС с помощью строителей

20 февраля 2023, 07:40
Фото: 1MI
Вопрос обсудили в ходе оперсовещания правительства 20 февраля. Мобилизованных не будут штрафовать за просрочку по вводу участка.

По словам замгубернатора Владимира Базарова, для участников СВО, заёмщиков и получателей участков, наложили мораторий на штрафные санкции: «Не штрафуем за просрочку по участку, сделали отсрочку по платежам».

По участникам СВО я хотел бы, чтобы вы посмотрели внимательней. Я не говорю про всех, но в целом, мы же видим, что доход контрактника или мобилизованного  достаточно высокий, плюс большей части нашим мобилизованным сохранили среднюю зарплату. Остались женщины, которые выполнить эти работы не могут. Если строительные организации помогут семьям достроить, я бы такое предложение делал. Плохо, когда дохода нет и средств. Давайте закрепим куратора за каждым домом, где есть доход и желание.
Вячеслав Гладков
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#Строительство домов#Льготы#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Базаров#Алина Харина#Всегда актуально
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