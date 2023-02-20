Семьям участников СВО предложат достроить дома в ИЖС с помощью строителей

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
По словам замгубернатора Владимира Базарова, для участников СВО, заёмщиков и получателей участков, наложили мораторий на штрафные санкции: «Не штрафуем за просрочку по участку, сделали отсрочку по платежам».
По участникам СВО я хотел бы, чтобы вы посмотрели внимательней. Я не говорю про всех, но в целом, мы же видим, что доход контрактника или мобилизованного достаточно высокий, плюс большей части нашим мобилизованным сохранили среднюю зарплату. Остались женщины, которые выполнить эти работы не могут. Если строительные организации помогут семьям достроить, я бы такое предложение делал. Плохо, когда дохода нет и средств. Давайте закрепим куратора за каждым домом, где есть доход и желание.
Вячеслав Гладков