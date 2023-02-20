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Птицефабрика попала под обстрел ВСУ под Белгородом второй раз за день

20 февраля 2023, 09:10
Фото: соцсети Владимира Жданова
Под огнём оказался бытовой корпус. Сотрудников предприятия эвакуировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В Новой Таволжанке Шебекинского горокруга — повторный прилёт. 20 февраля основной удар в населённом пункте приняла на себя птицефабрика. ВСУ вновь обстреляли бытовой корпус.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, сотрудников успели эвакуировать ещё после первого утреннего обстрела.

В результате происшествия, напомним, погибла женщина. У сотрудницы предприятия были множественные осколочные ранения. Пострадал мужчина — его госпитализировали. Сообщалось, что жизни раненого ничего не угрожает.

В Шебекинском горокруге этим утром обстреляли и Вознесеновку. Есть разрушения на территории нескольких предприятий, рабочих эвакуировали. Пострадали частные дома.

Уже после полудня стало известно, что Вознесеновка вновь попала под обстрел. Местным жителям разослали предупреждения.

Под обстрелом был и посёлок Прилесье в Краснояружском районе. Официальных подробностей нет.

Стали известны подробности о погибшей и пострадавшем при обстреле Новой Таволжанки
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#Обстрел ВСУ#Прилёт#Птицефабрика#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Вознесеновка#Вячеслав Гладков#Инна Рогова
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