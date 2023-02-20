Птицефабрика попала под обстрел ВСУ под Белгородом второй раз за день

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Новой Таволжанке Шебекинского горокруга — повторный прилёт. 20 февраля основной удар в населённом пункте приняла на себя птицефабрика. ВСУ вновь обстреляли бытовой корпус.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, сотрудников успели эвакуировать ещё после первого утреннего обстрела.
В результате происшествия, напомним, погибла женщина. У сотрудницы предприятия были множественные осколочные ранения. Пострадал мужчина — его госпитализировали. Сообщалось, что жизни раненого ничего не угрожает.
В Шебекинском горокруге этим утром обстреляли и Вознесеновку. Есть разрушения на территории нескольких предприятий, рабочих эвакуировали. Пострадали частные дома.
Уже после полудня стало известно, что Вознесеновка вновь попала под обстрел. Местным жителям разослали предупреждения.
Под обстрелом был и посёлок Прилесье в Краснояружском районе. Официальных подробностей нет.