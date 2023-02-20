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Published Сегодня, 07:56

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Приют для собак в Шебекино продолжат строить в апреле, если не будет обстрелов

20 февраля 2023, 07:56
Фото: 1MI
За прошедшую неделю количество жалоб, которые касаются безнадзорных животных, возросло. Это связано с событиями, которые разворачиваются вокруг приюта для собак в Белгороде «Лучик надежды» и с бездомными животными в Шебекино.

По Шебекино договорились смотреть по обстановке начиная с апреля. Если ситуация позволит, к вопросу вернутся. Далее планируют объекты в Губкине и Валуйках.

О противостоянии мэрии Белгорода и приюта можно почитать в материале. Как отметила заместитель главы региона Юлия Щедрина, в ситуации разобрались, но со стороны населения ещё есть вопросы.

Собак никто не выгоняет. Мы проверили их состояние. Есть вопросы по содержанию.
Юлия Щедрина

Глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что это вопрос крайне важный.

Переживание людей за животных — современный тренд. Мы брали большие обязательства и старались их выполнить там, где есть возможность. Улучшать можно бесконечно. Мы это и будем делать. По Шебекино — пока оперативная обстановка не позволила (построить приют — прим.ред.). К этому вопросу вернёмся в апреле.
Вячеслав Гладков

Параллельно власти работают над приютом для собак в Губкине. Также в планах построить ещё один объект в Валуйках.

И лает, и кусается: из-за чего приют для собак в Белгороде конфликтует с мэрией
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#Кристина Семенчук#Приют#Собаки#Мэрия белгорода#Город#Губернатор#Белгород
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