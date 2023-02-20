Приют для собак в Шебекино продолжат строить в апреле, если не будет обстрелов

За прошедшую неделю количество жалоб, которые касаются безнадзорных животных, возросло. Это связано с событиями, которые разворачиваются вокруг приюта для собак в Белгороде «Лучик надежды» и с бездомными животными в Шебекино.

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