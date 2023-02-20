Первая смена в лагере «Бригантина Белогорья» в Крыму примет 277 детей

Каждой смене будет посвящена определённая тематика. Сейчас все желающие смогут принять участие в составлении программы смен. Конкурс на лучшую программную смену стартовал сегодня, 20 февраля. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте министерства и в пабликах в соцсетях.