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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Первая смена в лагере «Бригантина Белогорья» в Крыму примет 277 детей

20 февраля 2023, 13:06
Фото: 1MI
Критерии отбора детей оценит комиссия. О подготовке оздоровительной кампании рассказал министр образования области Андрей Милёхин.

Первая смена в санатории «Бригантина Белогорья» стартует 1 июня. Санаторий готов принять 277 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Детей в «Бригантину» будут доставлять по следующему маршруту: из Белгорода в Воронеж — на автобусах, до Евпатории — на поезде, дальше до санатория — на автобусах.

Каждой смене будет посвящена определённая тематика. Сейчас все желающие смогут принять участие в составлении программы смен. Конкурс на лучшую программную смену стартовал сегодня, 20 февраля. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте министерства и в пабликах в соцсетях.

Фото: правительство Белгородской области

По словам Милёхина, одна из летних смен будет посвящена молодёжному движению «Движение первых». Также министр сообщил, что уже разработан проект порядка направления детей в лагерь. Помимо медпоказаний были определены дополнительные критерии отбора детей, которые смогут получить преимущество. Оценку критериев даст комиссия.

Планируется, что преимущество при отборе смогут получить дети мобилизованных граждан, дети, проживающие в населённых пунктах, подверженных обстрелам, дети, проживающие в приграничных территориях, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Санаторий Бригантина Белогорья
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