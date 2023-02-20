Первая смена в лагере «Бригантина Белогорья» в Крыму примет 277 детей

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Первая смена в санатории «Бригантина Белогорья» стартует 1 июня. Санаторий готов принять 277 детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Детей в «Бригантину» будут доставлять по следующему маршруту: из Белгорода в Воронеж — на автобусах, до Евпатории — на поезде, дальше до санатория — на автобусах.
Каждой смене будет посвящена определённая тематика. Сейчас все желающие смогут принять участие в составлении программы смен. Конкурс на лучшую программную смену стартовал сегодня, 20 февраля. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте министерства и в пабликах в соцсетях.
По словам Милёхина, одна из летних смен будет посвящена молодёжному движению «Движение первых». Также министр сообщил, что уже разработан проект порядка направления детей в лагерь. Помимо медпоказаний были определены дополнительные критерии отбора детей, которые смогут получить преимущество. Оценку критериев даст комиссия.
Планируется, что преимущество при отборе смогут получить дети мобилизованных граждан, дети, проживающие в населённых пунктах, подверженных обстрелам, дети, проживающие в приграничных территориях, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.