Озадачившая многих белгородцев инсталляция в центре города осталась без головы

Автор канала уточняет, что разрушение скульптуры вполне можно было предугадать, поскольку «слишком раскидисто и нелепо торчали на тротуаре конструкции, на которых жил человечек». Как только их завалило снегом, по ним сразу проехались рабочие, чистившие его.