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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Озадачившая многих белгородцев инсталляция в центре города осталась без головы

20 февраля 2023, 11:26
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»

Коммунальщики обезглавили арт-объект в Белгороде

Ранее фигура «Социальные сети» уже страдала от рук вандалов, которые вырвали скульптуре руку. В этот раз во время сильного снегопада по ней проехались коммунальщики, сообщает Telegram-канал «Белгородские подробности».

Инсталляция «Социальные сети», которая озадачила многих белгородцев, пострадала — скульптура лишилась головы. В этот раз её повредили коммунальщики во время сильного снегопада. До этого вандалы оторвали фигуре руку.

Автор канала уточняет, что разрушение скульптуры вполне можно было предугадать, поскольку «слишком раскидисто и нелепо торчали на тротуаре конструкции, на которых жил человечек». Как только их завалило снегом, по ним сразу проехались рабочие, чистившие его.

Отремонтируют ли скульптуру, неизвестно.

Ранее стало известно, что три недели власти не могли починить композицию «Мы любим Белгород», которая пострадала в результате ДТП. Надпись осталась без двух букв.

Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Скульптура#Инталляция#Снегопад#Коммунальщики#Вандалы#Фотофакт
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