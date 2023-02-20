Обстрелы Белгородской области, жалобы на медицину и влиятельные люди: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Обстрелы Белгородчины
Белгородскую область 20 февраля обстреляли как минимум шесть раз. Сильнее всего досталось Шебекинскому округу. По два раза под огонь ВСУ попали Новая Таволжанка и Вознесеновка. В Новой Таволжанке погибла женщина — сотрудница птицефабрики, на которую пришёлся прилёт. Пострадал ещё один человек.
Также сообщалось об обстреле хутора Панков. СМС-рассылку местные жители получили в районе 15:45.
Под огнём оказался и Краснояружский район. Сегодня ВСУ обстреляли посёлок Прилесье.
Жалобы белгородцев на медицину
Белгородцы начали чаще жаловаться на невозможность записаться к врачу. Особенно остро проблема стоит в Белгороде и Старом Осколе. Губернатор Вячеслав Гладков потребовал объяснений от министра здравоохранения области Андрея Иконникова.
По словам чиновника, записи на приём к узким специалистам идут в плановом порядке. Есть небольшие проблемы с записью к эндокринологу, но пациенты, состоящие на учёте, попасть на приём могут.
Влиятельные белгородцы
Вячеслав Гладков стал самым влиятельным человеком в Белгородской области. Самый богатый человек в регионе — Владимир Зотов — стал вторым по влиятельности, а замыкает тройку лидеров заместитель губернатора, министр финансов и бюджетной политики региона Владимир Боровик. На этой должности от работает почти 25 лет.
В числе сотни наиболее влиятельных жителей Белгородчины есть и спортсмены, и бизнесмены, и ректоры университетов. В список вошёл и митрополит Иоанн, причём он оказался на пятой строчке.
В рейтинг вошли 19 женщин — практически пятая часть от общего числа. Выше остальных в списке расположилась депутат Госдумы Наталия Полуянова.