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Updated Сегодня, 15:30

Обстрелы Белгородской области, жалобы на медицину и влиятельные люди: итоги дня

20 февраля 2023, 15:30
Фото: 1MI
Белгородская область 20 февраля несколько раз попала под обстрел, глава минздрава Иконников высказался о жалобах пациентов на запись к врачу, а самым влиятельным человеком в регионе стал губернатор Вячеслав Гладков.

Обстрелы Белгородчины

Белгородскую область 20 февраля обстреляли как минимум шесть раз. Сильнее всего досталось Шебекинскому округу. По два раза под огонь ВСУ попали Новая Таволжанка и Вознесеновка. В Новой Таволжанке погибла женщина — сотрудница птицефабрики, на которую пришёлся прилёт. Пострадал ещё один человек.

Также сообщалось об обстреле хутора Панков. СМС-рассылку местные жители получили в районе 15:45.

Под огнём оказался и Краснояружский район. Сегодня ВСУ обстреляли посёлок Прилесье.

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Жалобы белгородцев на медицину

Белгородцы начали чаще жаловаться на невозможность записаться к врачу. Особенно остро проблема стоит в Белгороде и Старом Осколе. Губернатор Вячеслав Гладков потребовал объяснений от министра здравоохранения области Андрея Иконникова.

По словам чиновника, записи на приём к узким специалистам идут в плановом порядке. Есть небольшие проблемы с записью к эндокринологу, но пациенты, состоящие на учёте, попасть на приём могут.

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Влиятельные белгородцы

Вячеслав Гладков стал самым влиятельным человеком в Белгородской области. Самый богатый человек в регионе — Владимир Зотов — стал вторым по влиятельности, а замыкает тройку лидеров заместитель губернатора, министр финансов и бюджетной политики региона Владимир Боровик. На этой должности от работает почти 25 лет.

В числе сотни наиболее влиятельных жителей Белгородчины есть и спортсмены, и бизнесмены, и ректоры университетов. В список вошёл и митрополит Иоанн, причём он оказался на пятой строчке.

В рейтинг вошли 19 женщин — практически пятая часть от общего числа. Выше остальных в списке расположилась депутат Госдумы Наталия Полуянова.

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