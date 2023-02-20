Обстрелы Белгородской области, жалобы на медицину и влиятельные люди: итоги дня

Белгородскую область 20 февраля обстреляли как минимум шесть раз. Сильнее всего досталось Шебекинскому округу. По два раза под огонь ВСУ попали Новая Таволжанка и Вознесеновка. В Новой Таволжанке погибла женщина — сотрудница птицефабрики, на которую пришёлся прилёт. Пострадал ещё один человек.