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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Новый обстрел под Белгородом: погибла женщина, ранен мужчина

20 февраля 2023, 07:24
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

При обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области погибла женщина

Основной прилёт пришёлся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Без жертв не обошлось: женщина скончалась в машине скорой помощи. Ранен один мужчина.
Сюжет
Обстрел

Новая Таволжанка попала под обстрел ВСУ 20 февраля. Погибла женщина: у неё были множественные осколочные ранения. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

Ранен мужчина. У него осколочные ранения нижних конечностей. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь.

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, Новая Таволжанка попала под артиллерийский обстрел. Основной прилёт пришёлся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики. Работников вывозят на безопасное место.

На месте происшествия работают глава горокруга Владимир Жданов и оперативные службы.

Напомним, накануне при обстреле Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка. В момент происшествия она находилась на улице, снаряд разорвался прямо за её спиной.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
За выходные обстрелам ВСУ подверглись четыре муниципалитета Белгородской области
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