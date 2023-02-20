Новый обстрел под Белгородом: погибла женщина, ранен мужчина

При обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области погибла женщина

Основной прилёт пришёлся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Без жертв не обошлось: женщина скончалась в машине скорой помощи. Ранен один мужчина.