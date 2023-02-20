Новый обстрел под Белгородом: погибла женщина, ранен мужчина

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Новая Таволжанка попала под обстрел ВСУ 20 февраля. Погибла женщина: у неё были множественные осколочные ранения. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.
Ранен мужчина. У него осколочные ранения нижних конечностей. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь.
Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, Новая Таволжанка попала под артиллерийский обстрел. Основной прилёт пришёлся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики. Работников вывозят на безопасное место.
На месте происшествия работают глава горокруга Владимир Жданов и оперативные службы.
Напомним, накануне при обстреле Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка. В момент происшествия она находилась на улице, снаряд разорвался прямо за её спиной.