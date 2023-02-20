Нескольким организациям в Белгороде предложили безвозмездно передать здания

Также сообщается о возможной передаче нежилого помещения на Белгородском проспекте, 104б в пользование некоммерческой организации помощи детям с синдромом Дауна «Солнце в руках» на срок в десять лет. На 25 лет в пользование управлению по организационному обеспечению деятельности мировых судей Белгородской области могут отдать нежилое здание на Некрасова, 27.