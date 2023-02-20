Нескольким организациям в Белгороде предложили безвозмездно передать здания

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Белгородский горсовет предлагает безвозмездно передать ряд зданий некоммерческим и общественным организациям. Опубликованы соответствующие проекты решений.
В безвозмездное пользование Белгородской региональной общественной организации духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания «Начало» на пять лет может перейти нежилое помещение на Гагарина, 21. На аналогичный срок в пользование «Скорой молодёжной помощи» предлагается передать нежилое помещение на улице Победы, 12.
Также сообщается о возможной передаче нежилого помещения на Белгородском проспекте, 104б в пользование некоммерческой организации помощи детям с синдромом Дауна «Солнце в руках» на срок в десять лет. На 25 лет в пользование управлению по организационному обеспечению деятельности мировых судей Белгородской области могут отдать нежилое здание на Некрасова, 27.
Горсовет, помимо прочего, предложит областному правительству передать в муниципальную собственность три квартиры. Они пока находятся в собственности области и располагаются на проспекте Ватутина, 18, улице Железнякова, 13 и на Садовой, 30.
Добавим, что 58-я сессия горсовета Белгорода состоится 21 февраля.