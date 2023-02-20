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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:38

Нескольким организациям в Белгороде предложили безвозмездно передать здания

20 февраля 2023, 11:36
Фото: 1MI
Речь о передаче зданий в безвозмездное пользование общественным и некоммерческим организациям. Соответствующие проекты решений представили в городском совете.

Белгородский горсовет предлагает безвозмездно передать ряд зданий некоммерческим и общественным организациям. Опубликованы соответствующие проекты решений.

В безвозмездное пользование Белгородской региональной общественной организации духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания «Начало» на пять лет может перейти нежилое помещение на Гагарина, 21. На аналогичный срок в пользование «Скорой молодёжной помощи» предлагается передать нежилое помещение на улице Победы, 12.

Также сообщается о возможной передаче нежилого помещения на Белгородском проспекте, 104б в пользование некоммерческой организации помощи детям с синдромом Дауна «Солнце в руках» на срок в десять лет. На 25 лет в пользование управлению по организационному обеспечению деятельности мировых судей Белгородской области могут отдать нежилое здание на Некрасова, 27.

Горсовет, помимо прочего, предложит областному правительству передать в муниципальную собственность три квартиры. Они пока находятся в собственности области и располагаются на проспекте Ватутина, 18, улице Железнякова, 13 и на Садовой, 30.

Добавим, что 58-я сессия горсовета Белгорода состоится 21 февраля. 

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Город#Имущество#Собственность#Муниципальная собственность#Горсовет
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