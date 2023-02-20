Не топ: кого не оказалось в списке самых влиятельных белгородцев

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Редакция ИА «Бел.Ру» представила список самых влиятельных персон 2022 года в Белгородской области. В него вошли губернатор региона, руководители силовых ведомств, главы районов и горокругов, представители сферы культуры, спорта, ректоры вузов, крупные бизнесмены, а также депутаты.
Но «пробиться» в топ смогли далеко на все. Так, например, не заняли даже последних мест экс-спикер облдумы Ольга Павлова и её экс-зам Валерий Сергачёв — они получили 3,6 и 3,3 балла соответственно. Как отметили эксперты, «их поезд ушёл окончательно», и на жизнь региона они больше не влияют.
Напомним, что двое пока ещё депутатов областной думы ранее оказались в центре скандала с книгой «Евангелие от Елизаветы». Областная прокуратура через суд требует признать экстремистскими материалы, изъятые у Павловой и Сергачёва.
Вновь не досталось места в топе руководителю ФССП по Белгородской области Денису Казанову. Его влиятельность эксперты оценили в 4,25 балла: ведомство не пользуется в регионе большой популярностью, особенно сейчас, когда на второй план всех отодвинули Минобороны и администрация губернатора.
Не попал в топ и Константин Клюка — основатель компании «Русский лён», бывший владелец агропромышленного холдинга «ПРОМАГРО», сын бывшего руководителя СГОКа Олега Клюки. В прошлый раз бизнесмену удалось забраться на 28-29 строчки рейтинга, в этот же раз эксперты оценили его влиятельность как весьма низкую, дав всего 3,5 балла.
По данным журналистов, Константин Клюка получил с семьей инвестиционное гражданство Черногории и покинул как регион, так и страну — за день до объявления частичной мобилизации.
Дочь экс-губернатора Ольга Савченко также не вошла в рейтинг.
«Пролетел» мимо топа и Фёдор Жерновой, совладелец ООО «Орион» и ООО «Городские парковки». Он был депутатом Белгородского горсовета и областной думы, но из заксобрания ушёл через несколько месяцев после начала работы по неизвестным причинам. В прошлый раз оказался на 57-м месте, в этот раз эксперты оценили его влиятельность в 3,2 балла.
Влиятельность экс-президента ВК «Белогорье», вице-президента Всероссийской федерации волейбола и экс-депутата облдумы Геннадия Шипулина тоже оценили невысоко, в 3,6 балла. В топ он не попал.
Не оказалось в топе Владимира Корнева. Главный редактор телеграм-канала «Белгород № 1», занявший в том году 95-е место в топе, в этот раз получил от экспертов всего 2,8 балла. «Телега» Корнева, задававшая во многом тренд, хоть и продолжает пользоваться большой популярностью, но уже не так, как раньше. Эксклюзивов всё меньше, оппозиционная «перчинка» сошла на нет.
Интересно, что председатель совета БРООО «Ассамблея народов России» Набигулла Багамаев, единственный, кто в топе представлял интересы других наций, в топ не попал. Эксперты оценили его влиятельность на 2,6 балла из 10.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области Владимир Епанчинцев тоже на этот раз в топе не оказался, хотя в прошлый раз бизнес-омбудсмен занял 73-е место.
Чуть-чуть не хватило до попадания в топ депутату от КПРФ посёлка Разумное Екатерине Долговой. Яркий политик, заинтересованный в судьбе региона, не смогла набрать достаточного баллов по сравнению с акулами бизнеса, силовиками и крупными чиновниками.
Вновь вспоминая тему «просевших» по сравнению с администрацией силовиков, можно отметить ухудшение позиций и отсутствие в топе начальников УФСИН Игоря Видашева, таможни — Алексея Архипова, ГО ЧС Белгорода — Николая Лебедева, а также попавшего в прошлый раз в топ уже экс-начальника полиции Белгорода Александра Коробейникова.