Не топ: кого не оказалось в списке самых влиятельных белгородцев

Не оказалось в топе Владимира Корнева. Главный редактор телеграм-канала «Белгород № 1», занявший в том году 95-е место в топе, в этот раз получил от экспертов всего 2,8 балла. «Телега» Корнева, задававшая во многом тренд, хоть и продолжает пользоваться большой популярностью, но уже не так, как раньше. Эксклюзивов всё меньше, оппозиционная «перчинка» сошла на нет.